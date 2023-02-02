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ЗСУ вдарили по базі окупантів в Маріуполі (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
ЗСУ вдарили по базі окупантів в Маріуполі (відео)
скрін з відео

«Бавовна» трапилась у районі ТРЦ «ПортСіті» та 23-го мікрорайону

У тимчасово окупованому Маріуполі прогриміли вибухи. Згодом у небо почав підніматись дим. Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

«Бавовна» трапилась у районі ТРЦ «ПортСіті» та 23-го мікрорайону. Саме там, де у окупантів були місця їх базування.

«Звільнення від російських окупантів українського міста біля моря вже незабаром», – йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що у Маріуполі росіяни готують війська та техніку для атак на Вугледар. За минулі вихідні у селах на півночі від Маріуполя побільшало російських окупантів. Орієнтовна загальна кількість до 4 тис. осіб.

Нагадаємо, триває 344-а доба повномасштабної війни Росії проти України. Підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів  в районах населених пунктів Новоселівське, Площанка, Невське, Червонопопівка, Діброва, Кузьмине і Білогорівка Луганської області та Спірне, Білогорівка, Васюківка, Благодатне, Красна Гора, Бахмут і Кліщіївка Донецької області.

Теги: окупанти ЗСУ війна Донеччина

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