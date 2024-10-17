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Росіяни обстріляли Марганець, троє поранених

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Росіяни обстріляли Марганець, троє поранених
Ворог обстріляв місто Марганець з артилерії
фото: Сергій Лисак, Telegram

Через атаку росіян у Марганці пошкоджені приватні будинки, господарські споруди, авто, комунікації

Російські війська атакували Марганець на Дніпропетровщині, поранені троє людей. Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової ОВА Сергій Лисак.

«Троє людей поранені у Марганці. У лікарні 56-річний чоловік та жінки 47 і 68 років. Усі в стані середньої тяжкості», – написав він.

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Ворог обстріляв місто Марганець з артилерії
фото: Сергій Лисак, Telegram

Зазначається, що ворог обстріляв місто з артилерії. Через атаку пошкоджені приватні будинки, господарські споруди, авто, комунікації.

Нагадаємо, 10 жовтня  ворог атакував Синельниківський район Дніпропетровської області. Окупанти поцілили по території агрофірми. Унаслідок цього постраждав чоловік. Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Унаслідок атаки постраждав 45-річний чоловік. Його доставили до лікарні. 

Також російська окупаційна армія 15 жовтня обстріляла Нікопольський район Дніпропетровської області, внаслідок чого постраждали вагітна жінка та чотирьохрічний хлопчик. Загалом РФ здійснила близько десятка атак із застосуванням артилерії й дронів-камікадзе. Окупанти били по Нікополю, Марганецькій, Червоногригорівській і Мирівській громадах.

 

Теги: Telegram чоловік Дніпропетровщина Олег Лисак війна обстріл

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