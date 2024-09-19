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ЗСУ розширили плацдарм у Курській області – ISW

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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ЗСУ розширили плацдарм у Курській області – ISW
ЗСУ просунулися в Курській області
фото з відкритих джерел

Українські військові мали просування у Курській області

Українські війська продовжують штурмові дії в Глушківському районі Курської області, розширюючи свій плацдарм. За даними геолокаційних кадрів, ЗСУ просунулися на схід від Краснооктябрьского. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Російські джерела, включаючи Міноборони РФ, стверджують, що відбили атаки ЗСУ поблизу Веселого, Медвежого та Нового Путі, а також здійснили механізований штурм українських позицій на південний схід від Коренево. Російські «воєнкори» також повідомляють про просування військ РФ на південь від Дуровки та вздовж траси Коренево-Шептуховка-Сафонівка.

Речник Харківської ОВА Олексій Дмитрашківський заявив, що українські війська зупинили «контрнаступ РФ» у Курській області та стабілізували ситуацію, хоча ISW поки не підтверджує повну зупинку російського просування.

ЗСУ розширили плацдарм у Курській області – ISW фото 1

«ISW ще не спостерігала, як українські сили повністю зупинили російське просування в Курській області, хоча Дмитрашківський може посилатися на події, які вийшли за межі доступної інформації в межах обмеження збору для цього звіту», – пишуть аналітики.

Аналітики ISW продовжують відстежувати російські контратаки в Курській області, але поки не спостерігають широкомасштабних бойових дій, які вказують на початок масштабної контрнаступальної операції з метою повного витіснення українських сил з області.

Нагадаємо, удари ЗСУ по ворожих складах можуть знищити частину запасів росіян – ISW. 

Теги: Курщина контрнаступ військові Міноборони РФ

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