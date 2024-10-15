Росія обстріляла Нікопольщину: поранено дитину та вагітну жінку

Загалом РФ здійснила близько десятка атак із застосуванням артилерії й дронів-камікадзе на Дніпропетровщині

Російська окупаційна армія 15 жовтня обстріляла Нікопольський район Дніпропетровської області, внаслідок чого постраждали вагітна жінка та чотирьохрічний хлопчик. Про це повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

«Сьогодні через ворожий обстріл постраждав чотирьохрічний хлопчик та вагітна 27-річна жінка. Обох доставили у лікарню, надали усю необхідну медичну допомогу», – написав він.

Загалом РФ здійснила близько десятка атак із застосуванням артилерії й дронів-камікадзе. Окупанти били по Нікополю, Марганецькій, Червоногригорівській і Мирівській громадах.

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Наслідки обстрілу Нікопольщини 15 жовтня 2024 року фото: Микола Лукашук, Telegram

За словами посадовця, пошкоджені шість приватних будинків, сіи господарських споруд, ще одна – знищена. Зачепило підприємство, екскаватор, інфраструктуру, газогін та лінії електропередач.

Нагадаємо, уранці 10 жовтня ворог атакував Синельниківський район Дніпропетровської області. Окупанти поцілили по території агрофірми. Унаслідок цього постраждав чоловік. Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Через постійні обстріли у Харківській області сьогодні,15 жовтня, влада оголосила обов’язкову евакуацію для всіх жителів із чотирьох громад Куп’янщини, включно з містом Куп’янськ. Примусову евакуацію родин із дітьми також оголошено з Борівської громади. Про це в коментарі журналістам 15 жовтня повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. Крім Куп’янської міської громади, людей евакуюватимуть із Кіндрашівської, Курилівської та Петропавлівської громад.