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США помітили російські військові літаки біля Аляски

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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США помітили російські військові літаки біля Аляски
Військові літаки Росії кружляють біля Аляски
фото із відкритих джерел

NORAD відстежило політ чотирьох військових літаків Росії біля Аляски

Об'єднане командування аерокосмічної оборони Північної Америки (NORAD) зафіксувало чотири російські військові літаки в небі над Аляскою. Про це йдеться в повідомленні в соцмережі X NORAD. Літаки залишалися в міжнародному повітряному просторі. NORAD виявило та відстежило чотири російські військові літаки, які кружляли неподалік місця, яке розташоване у зоні стеження ППО Аляски 23 вересня 2024 року.

«Російські літаки залишалися в міжнародному повітряному просторі і не виходили в американський чи канадський суверенний повітряний простір», – зазначили у відомстві. За даними NORAD, подібна активність Росії фіксується регулярно у розпізнавальній зоні ППО Аляски. Ці дії не розглядаються як загроза.

Раніше повідомлялося, Збройні сили США розгорнули есмінець та ракетний підрозділ на Алясці, а також посилили повітряну присутність у регіоні. Це відбувається на тлі зростання напруженості через активізацію військових дій Росії та Китаю біля узбережжя Аляски.

Протягом останнього місяця військова активність США на Алясці значно зросла. Есмінець USS Sterett патрулює узбережжя, війська висадилися на віддаленому острові, а ескадрильї винищувачів та інші літаки приведені у стан підвищеної готовності.

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Теги: росія США політ військові соцмережі Аляска

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