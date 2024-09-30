Зеленський провів Ставку: які ключові питання обговорили

Зеленський повідомив, що завершив нараду за підсумками візиту в США

Зеленський обговорив з головкомом Сирським та начальником Генштабу Баргилевичем ситуацію на фронті

Сьогодні, 30 вересня, президент Володимир Зеленський провів Ставку. Закупівля та постачання зброї для ЗСУ було одним із ключових питань, які обговорили. Про це повідомив очільник України у своєму вечірньому зверненні наприкінці 950-го дня війни.

«Кілька ключових питань. Перше – комплектування бригад. Друге – зброя й техніка для наших воїнів, закупівля та постачання. Ще сьогодні окремо обговорили з міністром оборони України Умєровим виконання контрактів і те, як працюють інституції в системі Міністерства оборони. Всі реальні реформаторські кроки мають бути повністю реалізовані», – заявив президент.

Також сьогодні Зеленський обговорив з головкомом Олександром Сирським та начальником Генштабу Анатолієм Баргилевичем ситуацію на фронті.

«Доповіді щодо кожного з наших фронтових напрямків, наші можливості подальші та конкретні завдання. Дуже непроста ситуація. Найголовніше – тиснути на Росію всіма засобами, всіма інструментами, щоб якнайшвидше досягти нашої мети – реального й справедливого миру для України, для всіх наших людей», – додав президент.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський, після того, як представив План перемоги президенту США Джо Байдену та міжнародним партнерам, має намір представити його і громадянам України, хоча не повністю. Про це розповів керівник Офісу президента Андрій Єрмак