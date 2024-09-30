Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський провів Ставку: які ключові питання обговорили

Наталія Порощук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський провів Ставку: які ключові питання обговорили
Зеленський повідомив, що завершив нараду за підсумками візиту в США
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Зеленський обговорив з головкомом Сирським та начальником Генштабу Баргилевичем ситуацію на фронті

Сьогодні, 30 вересня, президент Володимир Зеленський провів Ставку. Закупівля та постачання зброї для ЗСУ було одним із ключових питань, які обговорили. Про це повідомив очільник України у своєму вечірньому зверненні наприкінці 950-го дня війни.

«Кілька ключових питань. Перше – комплектування бригад. Друге – зброя й техніка для наших воїнів, закупівля та постачання. Ще сьогодні окремо обговорили з міністром оборони України Умєровим виконання контрактів і те, як працюють інституції в системі Міністерства оборони. Всі реальні реформаторські кроки мають бути повністю реалізовані», – заявив президент.

Також сьогодні Зеленський обговорив з головкомом Олександром Сирським та начальником Генштабу Анатолієм Баргилевичем ситуацію на фронті.

«Доповіді щодо кожного з наших фронтових напрямків, наші можливості подальші та конкретні завдання. Дуже непроста ситуація. Найголовніше – тиснути на Росію всіма засобами, всіма інструментами, щоб якнайшвидше досягти нашої мети – реального й справедливого миру для України, для всіх наших людей», – додав президент.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський, після того, як представив План перемоги президенту США Джо Байдену та міжнародним партнерам, має намір представити його і громадянам України, хоча не повністю. Про це розповів керівник Офісу президента Андрій Єрмак 

Читайте також:

Теги: Володимир Зеленський Олександр Сирський Рустем Умєров Міноборони війна Україна росія військова техніка озброєння зброя

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Нині триває 927-й день повномасштабної війни в Україні
Втрати ворога станом на 7 вересня 2024 – Генштаб ЗСУ
7 вересня, 08:07
В Україні змінили законодавство, декриміналізували дезертирство та самовільний прогул, якщо вони вчинені вперше
Як у ЗСУ борються з дезертирством – репортаж CNN
8 вересня, 17:23
Блінкен з главою МЗС Британії прибули до України
Блінкен з главою МЗС Британії прибули до України
11 вересня, 12:14
Конкретної кількості бронемашин, які будуть передані Україні, в Міноборони не назвали
Латвія передасть Україні закуплені у Великої Британії бронемашини
16 вересня, 03:38
Якщо США захочуть додати ще щось до плану, що посилить Україну, то Київ готовий до цього
План перемоги України: Зеленський назвав основні пункти
15 вересня, 18:26
Пенсіонери можуть отримати від держави різні пільги
Податкова служба пояснила, що пенсіонери можуть отримати безкоштовно
18 вересня, 05:50
Саме цієї осені вирішується, що буде далі в цій війні – звернення Президента (відео)
Саме цієї осені вирішується, що буде далі в цій війні – звернення Президента (відео)
22 вересня, 22:26
Прем'єр Британії Кір Стармер та президент України Володимир Зеленський
Зеленський та прем'єр Британії обговорять удари далекобійною зброєю вглиб РФ
25 вересня, 21:40
Вяльбе двічі була довіреною особою диктатора Володимира Путіна на виборах президента РФ
Російська спортивна чиновниця запропонувала скинути бомбу на Лондон
28 вересня, 16:15

Політика

Зеленський повідомив деталі про майбутню зустріч у форматі «Рамштайн»
Зеленський повідомив деталі про майбутню зустріч у форматі «Рамштайн»
Зеленський провів Ставку: які ключові питання обговорили
Зеленський провів Ставку: які ключові питання обговорили
В Україні відновилася робота Державного реєстру виборців: ЦВК пояснила мету
В Україні відновилася робота Державного реєстру виборців: ЦВК пояснила мету
Сибіга заявив про позитивну динаміку у вирішенні питання захисту прав угорців в Україні
Сибіга заявив про позитивну динаміку у вирішенні питання захисту прав угорців в Україні
Держава витратить мільйони на квартири для нових суддів
Держава витратить мільйони на квартири для нових суддів
Уряд скасував заборону на використання кондиціонерів у держустановах
Уряд скасував заборону на використання кондиціонерів у держустановах

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
151K
Одразу у двох областях України випав сніг (фото)
66K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 вересня: ситуація на фронті
30K
Працював на окупантів, а потім влаштувався до ТЦК: правоохоронці викрили колаборанта
27K
Карта повітряних тривог України онлайн 30 вересня 2024
27K
Де живуть найнещасніші діти в Європі: результати дослідження
23K
Без Криму і з «Луцькою областю». Як змінилася освіта і наука при Оксені Лісовому

Новини

У Києві повітряна тривога тривала майже 20 хвилин
Сьогодні, 09:08
Вхід росіян у Вугледар, загострення на Близькому Сході та нова дата кінця світу: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Буде хмарна та дощова погода: прогноз на 30 вересня
Сьогодні, 06:00
30 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Повернення Зеленського із США, ядерні погрози РФ в ООН та наліт дронів на Росію: головне за ніч
Вчора, 07:00
Половину країни заллють дощі: прогноз погоди на 29 вересня
Вчора, 06:00

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua