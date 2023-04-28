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Зеленський відреагував на удар по Умані та показав наслідки (фото, відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Зеленський відреагував на удар по Умані та показав наслідки (фото, відео)
Ракетний удар по багатоповерхівці в Умані, 28 квітня 2023 року
фото: Володимир Зеленський / Telegram

«Кожна атака наближає РФ лише до провалу»

Цей російський терор має отримати справедливу відповідь від України та світу. І отримає. Кожна така атака, кожне зло проти нашої країни і людей наближає державу-терориста лише до провалу й покарання, а не навпаки, як вони думають. Про це заявив президент України Володимир Зеленський, коментуючи нічну ракетну атаку окупантів.

«Цієї ночі ворог знову атакував Україну ракетами та БПЛА. Мішені терористів – мирні люди та об’єкти. Унаслідок ракетного удару по Умані пошкоджено близько 10 багатоквартирних будинки. В одному з них знищено цілий під’їзд. Під завалами залишаються люди. На жаль, є постраждалі та загиблі, серед них дитина», – йдеться в повідомленні.

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Глава держави також нагадав, що у Дніпрі обстріл терористів забрав життя дитини.

«Мої співчуття всім, хто втратив своїх рідних і близьких через російський терор. Дякую нашим Повітряним силам, нашим зенітникам, усім, хто допомагає долати наслідки ворожих атак, усім, хто захищає наших людей. Ми не забудемо жоден злочин, не дамо жодному окупанту уникнути відповідальності», – додав президент.

Нагадаємо, 28 квітня близько 4 години ранку російські окупанти випустили по Україні 23 ракети.

Станом на 9:02 в Умані на Черкащині внаслідок ракетної атаки загинули вже семеро людей. У місті оголошено триденну жалобу.

РФ атакувала Україну із літаків стратегічної авіації Ту-95 із району Каспійського моря. Підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил ЗС України у взаємодії із ППО інших складових Сил оборони знищено 21 із 23 крилатих ракет Х-101/Х-555, а також два БпЛА оперативно-тактичного рівня.

У Дніпрі загинула жінка з трирічною дитиною. Ще троє людей травмовані.

У місті Українка внаслідок падіння уламків російської ракети є влучання в багатоповерховий будинок. Внаслідок цього пошкоджено квартири на п'ятому та шостому поверхах. Постраждала дитина – дівчинку доставили в «Охматдит».

Теги: росія окупанти війна Володимир Зеленський Умань Черкащина

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