США надали Україні далекобійні ракети для Himars

Новий пакет допомоги включає протитанкові ракети Javelin, артилерійські боєприпаси, а також звичайні та далекобійні ракети для Himars

Сполучені Штати Америки оголосили про виділення Україні пакету військової допомоги на 2,2 млрд дол. Про це заявив представник Пентагону бригадний генерал ВПС США Патрік Райдер на брифінгу.

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«Сьогодні міністерство оборони США оголошує, що виділяє новий пакет допомоги для України на суму 2,2 млрд доларів. Пакет включає протитанкові ракети Javelin, артилерійські боєприпаси, а також звичайні та далекобійні ракети для Himars», – заявив він.

Повний список військової допомоги від США:

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155-мм артилерійські снаряди;

120-мм мінометні снаряди;

190 важких кулеметів з тепловізійними прицілами та боєприпасами;

181 MRAP;

250 джавелінів;

2 000 протитанкових ракет;

протипіхотні міни "Клеймор";

боєприпаси для знищення;

спорядження для холодної погоди, шоломи та інше польове спорядження.

дві пускові установки ППО HAWK;

зенітні знаряддя та боєприпаси;

обладнання для інтеграції західних пускових установок, ракет та радарів ППО із системами ППО України;

обладнання для підтримки існуючих можливостей ППО України;

генератори ППО;

системи для протидії БПЛА;

чотири радари;

20 протимінометних радарів;

запасні частини для протиартилерійських радарів;

БПЛА «Пума»;

Екскалібур;

Обладнання для захищеного зв'язку;

медичне приладдя;

фінансування навчання, технічного обслуговування та підтримки.

Нагадаємо, раніше розвідка повідомила, чи буде найближчими тижнями наступ із Білорусі. Також аналітики ISW розкрили хитрий план Путіна перед новим масштабним наступом.

А секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов вважає, що російський диктатор Володимир Путін може спробувати провести масштабну атаку з півночі, півдня та сходу, як це сталося 24 лютого 2022 року, приурочивши її до річниці повномасштабного вторгнення.