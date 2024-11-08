ЗСУ ввімкнули гімн України в тимчасово окупованому місті (відео)

Українські дрони непомітно доставили портативні колонки в Олешки

Сили оборони провели незвичну операцію, завдяки якій у тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині пролунав гімн України. Відповідне відео опублікувала 124 окрема бригада територіальної оборони ЗСУ.

«Тепер музику в Олешках замовляємо ми, а що може бути краще за гімн України!», – підписали відео захисники.

Бійці 124 окремої бригади територіальної оборони ЗСУ розповіли, що у співпраці зі Службою безпеки України успішно провели незвичну операцію на окупованій території. Через портативні колонки, які непомітно доставлені дронами, вони ввімкнули гімн України прямо в серці тимчасово захопленого міста.

«Цей звук не просто музика. Це символ нашої незламності та безперервної боротьби, а також нагадування ворогу про те, що Україна поруч, що б вони не робили і як би не ховалися», – наголосили захисники.

Сили оборони провели незвичну операцію на окупованій території. Через портативні колонки, які непомітно доставлені дронами, в Олешках на Херсонщині пролунав гімн України pic.twitter.com/6R37OYp4tk — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) November 8, 2024

Нагадаємо, що, за даними аналітиків DeepState, російські загарбники окупували село Новоолексіївка Донецької області.

У Центрі національного спротиву повідомили, що росіяни створять центри популяризації російської мови на всіх тимчасово окупованих територіях України. Таку ініціативу озвучив російський диктатор Володимир Путін.

Нагадаємо, що в окупованих українських регіонах місцеві медичні установи відмовляються обслуговувати цивільних. Це пов'язано з великими втратами армії РФ.

До слова, російські окупанти запустили пілотний проєкт з підготовки вчителів-«наставників» на тимчасово окупованих територіях Херсонщини. Для цього місцевих педагогів-колаборантів групами відправляють до Москви на кількатижневі курси.

Раніше стало відомо, що жителі тимчасово окупованих територій України можуть залишитися без опалення, якщо не матимуть російського паспорта.