Ворог окупував ще одне село на Донеччині – DeepState
Окупанти просунулися у районі низки населених пунктів
Російські загарбники окупували село Новоолексіївка Донецької області. Про це повідомили аналітики DeepState.
Окрім цього ворог просунувся біля Новодмитрівки, Новоолександрівки та Максимівки.
Нагадаємо, російські загарбники окупували селище Ясна Поляна Волноваського району Донецької області, просунулися в Новодмитрівці, Дружбі, Максимівці, біля Новоукраїнки та Тернів.
А за даними Генштабу ЗСУ, з початку минулої доби відбулося 140 бойових зіткнень. Російські загарбники завдали по території України 55 авіаційних ударів, застосувавши при цьому 87 КАБ, до того ж завдали 687 ударів дронами-камікадзе, здійснили понад три тисячі обстрілів населених пунктів та позицій наших захисників.
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