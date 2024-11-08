Ворог окупував ще одне село на Донеччині – DeepState

Окупанти просунулися у районі низки населених пунктів

Російські загарбники окупували село Новоолексіївка Донецької області. Про це повідомили аналітики DeepState.

Окрім цього ворог просунувся біля Новодмитрівки, Новоолександрівки та Максимівки.

мапа: deepstate

Нагадаємо, російські загарбники окупували селище Ясна Поляна Волноваського району Донецької області, просунулися в Новодмитрівці, Дружбі, Максимівці, біля Новоукраїнки та Тернів.

А за даними Генштабу ЗСУ, з початку минулої доби відбулося 140 бойових зіткнень. Російські загарбники завдали по території України 55 авіаційних ударів, застосувавши при цьому 87 КАБ, до того ж завдали 687 ударів дронами-камікадзе, здійснили понад три тисячі обстрілів населених пунктів та позицій наших захисників.