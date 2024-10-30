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Герой України зізнався, що саме розповідатиме про війну онукам

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Герой України зізнався, що саме розповідатиме про війну онукам
Руслан Панезьоров у війську вже чверть століття
фото: Дмитро Ларін

«Якщо мене там завалять, ви хоч руку мою відрубайте»

Герой України, командир групи інженерного забезпечення Руслан Панезьоров у інтерв’ю «Українській правді» поділився, що розповідатиме онукам про війну.

«Колись на пенсії буду старим, сивим, з вусами, спокійним, у селі, з онуками, курчата навколо. Розкажу онукам, як діставали із сірих зон тіла загиблих побратимів. Ми всіх своїх забрали за винятком одного, якого не змогли. Просто не встигли. Бійці мають бути впевнені: що б там не сталося, їх заберуть – пораненими чи вбитими їх заберуть», – сказав військовий.

Руслан Панезьоров зізнався, казав хлопцям: «Якщо мене там завалять, ви хоч руку мою відрубайте – привезіть додому руку, якщо не зможете забрати тіло».

«Це жорстко, але це так», – додав боєць.

Нагадаємо, Герой України із п’ятьма кулями в тілі евакуював групу із засідки на Курщині. 

Крім того, боєць 65-ї бригади 56 днів обороняв напівоточену позицію. Через щільність обстрілів і великі дистанції побратими, які мали б поміняти воїна, не доходили – дорогою отримували поранення. Відтак боєць вів війну з напарником удвох проти зграї російських штурмовиків.

Також розвідник із 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського Вадим із позивним Вадос зумів утекти з полону, повернутися до своїх і продовжити бій з окупантами.

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Теги: Герой України війна ЗСУ росія

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