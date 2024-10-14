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Росіяни влучили в житловий будинок у Херсоні, загинули двоє жінок

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Росіяни влучили в житловий будинок у Херсоні, загинули двоє жінок
Внаслідок прямого влучання снаряда у житловий будинок загинуло двоє жінок
фото з відкритих джерел

14 жовтня близько 18:50 ворог обстріляв один із житлових районів Херсона

Російські військові обстріляла один із житлових районів Херсона, снаряд влучив у житловий будинок, загинули двоє жінок. Про це  повідомляє Херсонська обласна прокуратура. 

«14 жовтня близько 18:50 ворог обстріляв один із житлових районів Херсона. Внаслідок прямого влучання снаряда у житловий будинок загинуло двоє жінок», – повідомляє обласна прокуратура.

Зазначається, що розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, що поєднано з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, 9 жовтня російські окупанти цієї ночі завдали ударів із застосуванням артилерії по геріатричному центру у Степанівці Херсонського району. Внаслідок ворожого обстрілу постраждав медичний персонал. Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура. 

До слова, на Херсонщині з 15 жовтня продовжать комендантську годину. Вона триватиме з 20:00 до 06:00. Як повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, відповідне рішення прийняли на черговому засіданні Ради оборони Херсонщини. Очільник ОВА пояснив, що це пов’язано зі зменшенням світлового дня та безпекою громадян.

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Теги: Херсонщина обстріл росіяни смерть

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