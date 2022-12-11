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ЗСУ показали, як знищують дрейфуючу міну біля узбережжя Одещини (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ЗСУ показали, як знищують дрейфуючу міну біля узбережжя Одещини (відео)
Міну винесло на берег Одещини
фото ілюстративне

Небезпечну знахідку було оперативно ліквідовано підрозділом Військово-Морських Сил

Підрозділи Військово-Морських Сил ЗСУ успішно ліквідували чергову дрейфуючу міну в Одеській області. Про це ВМС ЗСУ повідомляють у Телеграмі.

«Силами оборони було виявлено чергову дрейфуючу протикорабельну міну поблизу узбережжя Одещини. Небезпечну знахідку було оперативно ліквідовано підрозділом Військово-Морських Сил Збройних Сил України», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, розпочалася двісті дев’яносто перша доба російського широкомасштабного вторгнення.  За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, Андріївка, Червонопопівка, Житлівка, Серебрянське і Білогорівка на Луганщині та Верхньокам’янське, Соледар, Бахмутське, Підгородне і Бахмут Донецької області. Окрім того противник завдав три ракетних та 17 авіаційних ударів, а також здійснив понад 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Теги: міни Одещина ЗСУ війна

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