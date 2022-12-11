ЗСУ показали, як знищують дрейфуючу міну біля узбережжя Одещини (відео)

Небезпечну знахідку було оперативно ліквідовано підрозділом Військово-Морських Сил

Підрозділи Військово-Морських Сил ЗСУ успішно ліквідували чергову дрейфуючу міну в Одеській області. Про це ВМС ЗСУ повідомляють у Телеграмі.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Силами оборони було виявлено чергову дрейфуючу протикорабельну міну поблизу узбережжя Одещини. Небезпечну знахідку було оперативно ліквідовано підрозділом Військово-Морських Сил Збройних Сил України», – йдеться у повідомленні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, розпочалася двісті дев’яносто перша доба російського широкомасштабного вторгнення. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, Андріївка, Червонопопівка, Житлівка, Серебрянське і Білогорівка на Луганщині та Верхньокам’янське, Соледар, Бахмутське, Підгородне і Бахмут Донецької області. Окрім того противник завдав три ракетних та 17 авіаційних ударів, а також здійснив понад 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.