Окупанти будують «зуби дракона» на Запоріжжі: чому вони не спрацюють проти ЗСУ

У розпорядженні Збройних сил України є техніка, яка може розсунути ці «пірамідки»

Окупанти продовжують будувати оборонні укріплення на півдні України, в очікуванні на подальший контрнаступ ЗСУ. Про це повідомляють «Схеми».

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Так звані «зуби дракона» – бетонні конуси, які слугують як протитанкові невибухові загородження – з'явились поблизу села Кохане у Запорізький області. На знімках Planet Labs за 30 листопада можна побачити процес зведення цих споруд уздовж дороги. Приблизно у 250 метрах, відповідно до супутникових фото, обладнані окопи. Раніше такі лінії оборони були помічені на тимчасово окупованих територіях Херсонської та Луганської областей.

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У коментарі «Схемам» голова Центру військово-політичних досліджень Олександр Мусієнко пояснив:

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«Це тимчасові споруди, за якими зазвичай йде протитанковий рів, а далі позиції для артилерії, мінометів або піхоти, які можна побачити на знімку… Але «зуби», виконані росіянами, виглядають недолуго, бо крім того, що їх можна просто об’їхати, у розпорядженні Збройних сил України є техніка, яка може розсунути ці «пірамідки», а також зброя, яка може їх просто знищити».

Раніше стало відомо, яку кількість дезертирів окупанти щоденно відловлюють на Луганщині.

До слова, триває 282-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках.