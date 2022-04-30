Повітряні сили розповіли про уражені цілі ворога за добу
«Стінгери» допомагають нашим захисникам на «полюванні»
За сьогодні, 30 квітня, українські військові знищили дев’ять повітряних цілей окупантів. Про це повідомила пресслужба Командування Повітряних Сил Збройних Сил України.
Зокрема, приземлилися:
- два штурмовики Су-25;
- сім БПЛА.
«Су-25 окупантів – збили саме із переносних зенітних ракетних комплексів «Стінгер», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, протягом доби, 29 квітня, силами Командування Повітряних Сил ЗСУ збито 10 одиниць ворожої авіаційної техніки.
До слова, The Times присвятив статтю «Привиду Києва». Про легендарного українського аса написав елітний ЗМІ Великої Британії та розповів підданими королівства історію льотчика.