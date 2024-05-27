Командир 92-ї бригади пояснив, чим наступ росіян у 2022 році відрізняється від нинішнього

На відміну від початку війни зараз окупантів зустрічають FPV-дрони, які завдають їм відчутної шкоди

Федосенко: «На початку російського вторгнення на Харківщину в нас практично не було БпЛА»

Як і на початку повномасштабної війни Росія не шкодує ресурсів для просування вперед, однак нині ЗСУ зустрічають ворога та завдають йому суттєвої шкоди FPV-дронами. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів полковник Павло Федосенко, Герой України, комбриг 92-ї окремої штурмової бригади ім. Кошового отамана Івана Сірка.

«Як і на початку повномасштабного вторгнення, нині ворог не жаліє ресурсів. Це помітно. Насамперед не жаліє людських ресурсів. Намагається накатами просуватися вперед, використовуючи величезну кількість особового складу, – йдуть штурмові групи одна за одною. А у відповідь летить чимала кількість наших БпЛА. Це те, що відрізняє наступ Росії у лютому 2022-го від нинішнього наступу на Харківщині, я б сказав, так званого наступу», – зазначив військовий.

Федосенко пригадав, що на початку війни «пташок» практично не було, але зараз ЗСУ мають чим відповісти і за допомогою FPV завдають відчутної шкоди противнику.

Нагадаємо, російські окупанти поблизу українського кордону в Сумській області тримають певні свої підрозділи та засоби, однак поки цих сил недостатньо для повноцінного наступу. За словами речника Держприкордонслужби Андрія Демченка, не можна виключати, що окупанти можуть у Сумській області зробити щось подібне на те, що нині відбувається на півночі Харківської області.

До слова, за оцінками аналітиків ISW, передчасний початок російських наступальних операцій підірвав успіх Росії на півночі Харківської області.

Раніше президент Володими Зеленський повідомив, що Росія збирає ще одне угруповання військ біля кордону України. Країна-агресорка готує наступ за 90 кілометрів на північний захід від Харкова.