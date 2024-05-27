Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Командир 92-ї бригади пояснив, чим наступ росіян у 2022 році відрізняється від нинішнього

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Командир 92-ї бригади пояснив, чим наступ росіян у 2022 році відрізняється від нинішнього
На відміну від початку війни зараз окупантів зустрічають FPV-дрони, які завдають їм відчутної шкоди
фото з відкритих джерел

Федосенко: «На початку російського вторгнення на Харківщину в нас практично не було БпЛА»

Як і на початку повномасштабної війни Росія не шкодує ресурсів для просування вперед, однак нині ЗСУ зустрічають ворога та завдають йому суттєвої шкоди FPV-дронами. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів полковник Павло Федосенко, Герой України, комбриг 92-ї окремої штурмової бригади ім. Кошового отамана Івана Сірка.

«Як і на початку повномасштабного вторгнення, нині ворог не жаліє ресурсів. Це помітно. Насамперед не жаліє людських ресурсів. Намагається накатами просуватися вперед, використовуючи величезну кількість особового складу, – йдуть штурмові групи одна за одною. А у відповідь летить чимала кількість наших БпЛА. Це те, що відрізняє наступ Росії у лютому 2022-го від нинішнього наступу на Харківщині, я б сказав, так званого наступу», – зазначив військовий.

Федосенко пригадав, що на початку війни «пташок» практично не було, але зараз ЗСУ мають чим відповісти і за допомогою FPV завдають відчутної шкоди противнику.

Нагадаємо, російські окупанти поблизу українського кордону в Сумській області тримають певні свої підрозділи та засоби, однак поки цих сил недостатньо для повноцінного наступу. За словами речника Держприкордонслужби Андрія Демченка, не можна виключати, що окупанти можуть у Сумській області зробити щось подібне на те, що нині відбувається на півночі Харківської області.

До слова, за оцінками аналітиків ISW, передчасний початок російських наступальних операцій підірвав успіх Росії на півночі Харківської області.

Раніше президент Володими Зеленський повідомив, що Росія збирає ще одне угруповання військ біля кордону України. Країна-агресорка готує наступ за 90 кілометрів на північний захід від Харкова.

Читайте також:

Теги: наступ війна ЗСУ росіяни ворог росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Банки Китаю посилили контроль за транзакціями, пов'язаними з Росією, або припинили бізнес, щоб уникнути санкцій США
Китайські фірми йдуть у «підпілля» через платежі з Росії – Reuters
29 квiтня, 10:59
НАТО обіцяє відповісти Росії на її злодіяння «індивідуально й колективно»
НАТО звернулося до Росії через гібридні атаки
2 травня, 20:49
Окупанти влучили по Холодногірському районі Харкова у зону житлової забудови
Удар авіабомбами по Харкову: відомо про одну загиблу
3 травня, 14:38
Країни, які виступають проти військової допомоги Києву, можуть обмежитися наданням Україні гуманітарної допомоги
Євросоюз знайшов спосіб, як розв'язати питання заморожених активів РФ – Politico
7 травня, 17:26
Росія атакувала Одесу балістичними ракетами: є загиблі та поранені
Росія атакувала Одесу балістичними ракетами: є загиблі та поранені
1 травня, 01:26
На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Георгіївка, Парасковіївка та Урожайне Донецької області
Карта бойових дій в Україні станом на 1 травня 2024
1 травня, 07:43
Уночі в Харкові пролунала серія вибухів
Удар по Харкову, призначено дату виборів президента в Ірані: головне за ніч
21 травня, 06:49
Протягом поточної доби на фротні відбулося понад 90 бойових зіткнень
Активність окупантів на Харківщині сповільнено – Генштаб
19 травня, 17:31
Робота гармашів 92-ї бригади на Харківщині
Оборона Харківщини. Командир 92-ї бригади заявив про успішні контрнаступальні дії
Вчора, 15:36

Суспільство

На початку повномасштабної війни пережив окупацію рідного міста. Згадаймо бучанина Ігоря Блажка
На початку повномасштабної війни пережив окупацію рідного міста. Згадаймо бучанина Ігоря Блажка
Командир 92-ї бригади пояснив, чим наступ росіян у 2022 році відрізняється від нинішнього
Командир 92-ї бригади пояснив, чим наступ росіян у 2022 році відрізняється від нинішнього
Короткочасні дощі та грози в низці областей: прогноз погоди на 27 травня
Короткочасні дощі та грози в низці областей: прогноз погоди на 27 травня
27 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
27 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Полонений найманець зі Шрі-Ланки розповів, як потрапив в Україну
Полонений найманець зі Шрі-Ланки розповів, як потрапив в Україну
Чесний і непідкупний. Печерський суд відбілив скандального ексзаступника голови Нацполіції Тишлека
Чесний і непідкупний. Печерський суд відбілив скандального ексзаступника голови Нацполіції Тишлека

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
35K
Справа про хабар. Ексголова Тернопільської облради спробував «утекти» з Антикорупційного суду
35K
Привид Пригожина? Командир 92-ї бригади розказав, хто наступає на Харківщину
16K
В Україні зміняться умови виходу на пенсію: скільки років обов'язково потрібно відпрацювати
12K
Як шукатимуть ухилянтів через «Оберіг»: ТЦК пояснив подробиці
11K
Головну нагороду Каннського кінофестивалю отримав фільм про сина російських олігархів
11K
Чесний і непідкупний. Печерський суд відбілив скандального ексзаступника голови Нацполіції Тишлека

Новини

Росіяни окупували село на Донеччині, вибори президента в Литві: головне за ніч
Сьогодні, 06:35
Як не зірвати підготовку до зими? Центр Разумкова дав ключову рекомендацію
Вчора, 15:39
Атака на Україну, окупанти влучили в житловий будинок на Вінниччині: головне за ніч
Вчора, 06:40
Економічне бронювання не спрацювало у жодній країні світу – Стефанчук
25 травня, 15:22
Збудована під час війни Тилігульська ВЕС перемогла в міжнародному конкурсі
25 травня, 14:44
Удар по Харкову, Генсек НАТО закликав союзників дозволити Україні бити по РФ: головне за ніч
25 травня, 06:56

Прес-релізи

Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
16 травня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua