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Сили оборони атакували чотири російські нафтопереробні заводи

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Сили оборони атакували чотири російські нафтопереробні заводи
Українські безпілотники уразили нафтобазу в Краснодарському краї
скріншот з відео

Сили оборони уразили низку об’єктів нафтопереробної галузі та інші важливі цілі Російської Федерації

У ніч на 21 червня безпілотними авіаційними комплексами атаковано Афіпський, Ільський, Краснодарський та Астраханський нафтопереробні заводи. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Окрім цього, завдано ударів по радіолокаційних станціях і центрах радіоелектронної розвідки російських загарбників в Брянській області та тимчасово окупованому Криму.

Інформація щодо ураження ворожих цілей уточнюється.

Крім того, сьогодні вночі Сили оборони України завдали успішного удару по місцях зберігання та підготовки до застосування Shahed-136/«Герань-2», навчальних корпусах, пунктах управління та зв’язку розрахунків цих БпЛА, що розташовані в Краснодарському краї. За результатами бойової роботи зафіксовано серію вибухів та пожежу з подальшою детонацією.

Нагадаємо, у ніч на 21 червня безпілотники атакували Краснодарський край Росії. Після атаки в районі аеродрому у Єйську спалахнула пожежа в районі військового аеродрому.

Крім того, повідомлялося, що понад десять вибухів прогриміло в районі краснодарського селища Афіпський і адигейського селища Яблоновський. Військові Telegram-канали повідомляють про знищення понад 20 дронів.

Оперштаб Краснодарського краю повідомив, що одразу кілька муніципалітетів Краснодарського краю зазнали масованої атаки: Темрюкський район, Єйський і Сіверський райони. 

Згодом в оперштабі Краснодарського краю додали, що також було зафіксовано падіння БпЛА на території Ільського НПЗ на Кубані. За попередніми даними, постраждало двоє людей.

Натомість минулої ночі в Краснодарському краї безпілотники атакували Афіпський НПЗ. Про це пишуть російські Telegram-канали. За попередніми даними дрони були подавлені та збиті, проте уламки одного з БпЛА врізалися в цистерну, після чого почалася пожежа.

Як повідомлялося, на території Платонівської нафтобази в Рассказовському муніципальному окрузі Тамбовської області сталася пожежа – горів резервуар. За попередньою інформацією, загоряння сталося через атаку безпілотників

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Теги: нафта росія ЗСУ війна безпілотник

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