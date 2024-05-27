Карта бойових дій в Україні станом на 27 травня 2024 року

На Харківському напрямку відбито 10 атак у районах сіл Липці і Тернова

Протягом минулої доби відбулося 95 бойових зіткнень. Загарбники здійснили понад 2600 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.

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Найгарячішою залишається ситуація на Куп’янському і Покровському напрямках. Там відбулось більше половини боїв.

Російський агресор намагається використати перевагу в живій силі та техніці та підтримку з повітря. Українські воїни дають бій ворогу, а на окремих напрямках – самі здійснюють результативні штурмові дії для покращення стійкості оборони та відновлення позицій. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Від початку минулої доби відбулося 95 бойових зіткнень. Російські окупанти завдали по території України чотири ракетних ударів із застосуванням 14 ракет та 46 авіаударів 69-ма КАБами, застосували 311 дронів-камікадзе. Здійснили понад 2600 обстрілів по позиціях наших військ та населених пунктах із використанням різних типів озброєння.

Повітряні сили та ракетні війська і артилерія уразили 16 районів зосередження живої сили окупантів.

На Харківському напрямку

Відбулося 12 бойових зіткнень. Відбито 10 атак у районах сіл Липці і Тернова, тривають бої в районах Вовчанська та Стариці. Ситуація контрольована. Втрат позицій не допущено. Загиблими та пораненими 118 осіб – склали втрати загарбників за поточну добу. Українські воїни знищили два танки, сім БпЛА, вісім автомобілів, чотири одиниці спецтехніки. Пошкоджено чотири артсистеми та три автомобіля. Окрім того, наші оборонці продовжують нищити ворожі укриття – за сьогодні вісім з них перестало існувати.

мапа: DeepState

На Куп’янському напрямку

Противник 22 рази намагалися витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Бойові дії відбувалися зокрема в районах населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Новоєгорівки, Дружелюбівки, Греківки та Невське. На даний час продовжуються бої поблизу Петропавлівки, Берестового і Новоєгорівки. Ситуація контрольована.

Ворог втратив на Куп’янському напрямку 69 осіб. Знищено російський засіб ППО та дві гармати, ще одну артсистему пошкоджено.

мапа: DeepState

На Лиманському напрямку

Було відбито три спроби противника просунутися вперед. Триває бій в районі Тернів.

мапа: DeepState

На Краматорському напрямку

Атаку противника відбито біля Іванівки. Ще одне бойове зіткнення триває в районі Андріївки. Ситуація контрольована нашими підрозділами.

мапа: DeepState

На Покровському напрямку

Протягом доби російські окупанти продовжили спроби вклинитися в нашу оборону з району населеного пункту Очеретине – тривають чотири атаки. Також ідуть бої біля Сокола та Уманського. Загалом на напрямку відбулося 31 бойове зіткнення. На окремих ділянках ворог мав частковий успіх. Наші захисники вживають активних заходів для стабілізації ситуації.

мапа: DeepState

На решті напрямків суттєвих змін ситуація не зазнала.

Нагадаємо, триває 824-й день повномасштабної війни в Україні.