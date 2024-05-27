Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Карта бойових дій в Україні станом на 27 травня 2024 року

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Карта бойових дій в Україні станом на 27 травня 2024 року
Протягом минулої доби відбулося 95 бойових зіткнень
фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

На Харківському напрямку відбито 10 атак у районах сіл Липці і Тернова

Протягом минулої доби відбулося 95 бойових зіткнень. Загарбники здійснили понад 2600 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.

Карта бойових дій в Україні станом на 27 травня 2024 року фото 1

Новини війни в Україні

Найгарячішою залишається ситуація на Куп’янському і Покровському напрямках. Там відбулось більше половини боїв.

Російський агресор намагається використати перевагу в живій силі та техніці та підтримку з повітря. Українські воїни дають бій ворогу, а на окремих напрямках – самі здійснюють результативні штурмові дії для покращення стійкості оборони та відновлення позицій. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Від початку минулої доби відбулося 95 бойових зіткнень. Російські окупанти завдали по території України чотири ракетних ударів із застосуванням 14 ракет та 46 авіаударів 69-ма КАБами, застосували 311 дронів-камікадзе. Здійснили понад 2600 обстрілів по позиціях наших військ та населених пунктах із використанням різних типів озброєння. 

Повітряні сили та ракетні війська і артилерія уразили 16 районів зосередження живої сили окупантів.

На Харківському напрямку

Відбулося 12 бойових зіткнень. Відбито 10 атак у районах сіл Липці і Тернова, тривають бої в районах Вовчанська та Стариці. Ситуація контрольована. Втрат позицій не допущено. Загиблими та пораненими 118 осіб – склали втрати загарбників за поточну добу. Українські воїни знищили два танки, сім БпЛА, вісім автомобілів, чотири одиниці спецтехніки. Пошкоджено чотири артсистеми та три автомобіля. Окрім того, наші оборонці продовжують нищити ворожі укриття – за сьогодні вісім з них перестало існувати.

Карта бойових дій в Україні станом на 27 травня 2024 року фото 2
мапа: DeepState

На Куп’янському напрямку

Противник 22 рази намагалися витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Бойові дії відбувалися зокрема в районах населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Новоєгорівки, Дружелюбівки, Греківки та Невське. На даний час продовжуються бої поблизу Петропавлівки, Берестового і Новоєгорівки. Ситуація контрольована.

Ворог втратив на Куп’янському напрямку 69 осіб. Знищено російський засіб ППО та дві гармати, ще одну артсистему пошкоджено.

Карта бойових дій в Україні станом на 27 травня 2024 року фото 3
мапа: DeepState

На Лиманському напрямку

Було відбито три спроби противника просунутися вперед. Триває бій в районі Тернів.

Карта бойових дій в Україні станом на 27 травня 2024 року фото 4
мапа: DeepState

На Краматорському напрямку

Атаку противника відбито біля Іванівки. Ще одне бойове зіткнення триває в районі Андріївки. Ситуація контрольована нашими підрозділами.

Карта бойових дій в Україні станом на 27 травня 2024 року фото 5
мапа: DeepState

На Покровському напрямку

Протягом доби російські окупанти продовжили спроби вклинитися в нашу оборону з району населеного пункту Очеретине – тривають чотири атаки. Також ідуть бої біля Сокола та Уманського. Загалом на напрямку відбулося 31 бойове зіткнення. На окремих ділянках ворог мав частковий успіх. Наші захисники вживають активних заходів для стабілізації ситуації.

Карта бойових дій в Україні станом на 27 травня 2024 року фото 6
мапа: DeepState

На решті напрямків суттєвих змін ситуація не зазнала.

Нагадаємо, триває 824-й день повномасштабної війни в Україні. 

Читайте також: Карта бойових дій в Україні станом на 26 травня 2024 року
Теги: окупанти Генштаб озброєння втрати ворог

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Усі втомились, але ніхто не втомився так сильно, як хлопці й дівчата на передовій»
За що ми воюємо, або Звернення до тих, хто втомився від війни
15 травня, 19:00
Операція росіян на Харківському операційному напрямку почала «відгальмовувати»
Що відбувається на Харківському напрямку? Огляд з фронту
14 травня, 12:02
Протягом минулої доби відбулося 94 бойових зіткнення
ЗСУ за добу відбили понад 85 атак росіян – Генштаб
27 квiтня, 07:50
За словами президента, влада робить все, щоб дати більше зброї для наших воїнів
Фронт та виробництво української зброї. Зеленський провів Ставку
6 травня, 20:15
Напередодні пологів жінок у «ЛНР» в окремих випадках ще можуть госпіталізувати без наявності паспорта РФ
Росіяни шантажують породіль на окупованих територіях
1 травня, 10:12
Ворог не полишає спроб в середині Вовчанська виштовхнути Збройні сили України з міста
Сили оборони на 60% контролюють Вовчанськ – ОВА
20 травня, 14:13
У майбутньому РФ може збільшити відрив за темпами військового виробництва і становити загрозу для всього альянсу
Росія випередила Захід у виробництві зброї на рік-два – міністр оборони Швеції
22 травня, 21:30
Himars є високомобільною артилерійською системою ракетного вогню
Системи Himars та боєприпаси. США готують нову допомогу для України – AP
23 травня, 17:33
Російські добровольці показали, як викурюють окупантів із Вовчанська
Російські добровольці показали, як нищать окупантів на околиці Вовчанська
18 травня, 03:47

Події в Україні

Карта бойових дій в Україні станом на 27 травня 2024 року
Карта бойових дій в Україні станом на 27 травня 2024 року
У Харкові 27 травня оголошено днем жалоби
У Харкові 27 травня оголошено днем жалоби
«Укренерго» анонсувало графіки відключень на 26 травня
«Укренерго» анонсувало графіки відключень на 26 травня
Бої тривають. DeepState спростовує заяву РФ про захоплення села на Харківщині
Бої тривають. DeepState спростовує заяву РФ про захоплення села на Харківщині
Пропагандисти зацікавилися харчуванням українських полярників. У чому причина?
Пропагандисти зацікавилися харчуванням українських полярників. У чому причина?
Ярош назвав чотири найголовніші переваги армії РФ
Ярош назвав чотири найголовніші переваги армії РФ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
20K
Справа про хабар. Ексголова Тернопільської облради спробував «утекти» з Антикорупційного суду
13K
Росіяни влучили в житловий будинок на Вінниччині (оновлено)
12K
Заарештований російський генерал програв понад $300 тис. в онлайн-казино
8605
В Україні зміняться умови виходу на пенсію: скільки років обов'язково потрібно відпрацювати
7989
Привид Пригожина? Командир 92-ї бригади розказав, хто наступає на Харківщину
7784
Чесний і непідкупний. Печерський суд відбілив скандального ексзаступника голови Нацполіції Тишлека

Новини

Як не зірвати підготовку до зими? Центр Разумкова дав ключову рекомендацію
Вчора, 15:39
Атака на Україну, окупанти влучили в житловий будинок на Вінниччині: головне за ніч
Вчора, 06:40
Економічне бронювання не спрацювало у жодній країні світу – Стефанчук
25 травня, 15:22
Збудована під час війни Тилігульська ВЕС перемогла в міжнародному конкурсі
25 травня, 14:44
Удар по Харкову, Генсек НАТО закликав союзників дозволити Україні бити по РФ: головне за ніч
25 травня, 06:56
Продукти дла армії: ЗМІ порахували економію, яку отримала держава завдяки відкритим тендерам на Prozorro
24 травня, 21:32

Прес-релізи

Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
16 травня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua