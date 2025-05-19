Україна та союзники розглядають нову зустріч з РФ – Зеленський

Зустріч може відбутись в Туреччині, Ватикані або Швейцарії

Президент Володимир Зеленський заявив, що розглядається можливість зустрічі команд України, США, РФ, Великобританії та ЄС на високому рівні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на брифінг Зеленського.

За словами президента, така зустріч може відбутись в Туреччині, Ватикані або Швейцарії.

Нагадаємо, у Стамбулі відбулись переговори між Україною та Росією. Європейські лідери висловились про позицію Росії під час переговорів у Стамбулі. Політики відзначають, що саме Росія гальмує процес припинення вогню.

Раніше спецпредставник Дональда Трампа Стів Віткофф заявив, що США вдалося скоротити розрив у позиціях між Києвом і Москвою. Він також прогнозує успішний результат майбутньої розмови Трампа з Володимиром Путіним, яка запланована на 19 травня.

Як повідомлялося, державний секретар США Марко Рубіо анонсував неминучі санкції у разі відмови Росії від 30-денного перемир’я. Рубіо пояснив, що партнери два місяці погрожували РФ санкціями для того, щоб мати розуміння чи можна буде досягнути певного прогресу в переговорах.

Тим часом російський диктатор Володимир Путін впевнений, що його війська зможуть прорвати оборону України до кінця року, щоб взяти під повний контроль чотири регіони. Це означає, що російський президент навряд чи запропонує якісь суттєві поступки Трампу під час розмови двох лідерів, а європейські чиновники стурбовані тим, що Трамп може спробувати силоміць досягти врегулювання в будь-якому разі.

До слова, глава МЗС України Андрій Сибіга вважає, що стамбульська зустріч виявила ще одну показову відмінність між Росією та Україною. Поки Україна дивиться вперед, Росія абсолютно зосереджена на минулому.