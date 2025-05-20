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Зеленський зідзвонився зі Стармером: говорили про санкції проти РФ

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Зеленський зідзвонився зі Стармером: говорили про санкції проти РФ
Зеленський подякував Британії за підтримку
фото: Офіс президента

Президент обговорив зі Стармером можливі зустрічі, які «здатні реально забезпечити припинення вогню й рух до тривалого миру»

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Британії Кіром Стармером. Про це президент повідомив у своєму Telegram-каналі, передає «Главком».

«Подякував за нові британські санкції, які допомагають примушувати Росію до миру. Тільки примус спрацює. Сьогодні є санкційне рішення Британії, є також рішення ЄС, і було б добре, якби Сполучені Штати теж допомогли», – написав президент.

За словами Зеленського, європейські партнери готують уже й наступні кроки в такому «надзвичайно важливому» тиску на Росію для припинення війни. Президент обговорив з Стармером основні деталі дипломатичної роботи й можливі зустрічі.

«Обговорили вчорашню розмову з Президентом Трампом. Також обговорили наші спільні дії в межах коаліції охочих. Домовились бути й надалі в постійному контакті – майже щоденному. Дякую, Британіє!», – підсумував президент.

Нагадаємо, Велика Британія оголосила про запровадження «широкомасштабних санкцій» проти Російської Федерації. 

Обмеження торкнуться сотні обʼєктів у російських військових, енергетичних, фінансових секторах та тих, хто веде інформаційну війну проти України.

Велика Британія та партнери також працюють над посиленням обмеження цін на нафту, що ще більше обмежує критичні доходи від нафти для військової машини Путіна.

До слова, Європейський Союз схвалив новий пакет санкцій проти Російської Федерації. Він спрямований проти майже 200 кораблів «тіньового флоту». 

Глава дипломатії ЄС Кая Каллас наголосила, що нові обмежувальні заходи також стосуються гібридних загроз і прав людини. «Ми готуємо ще більше санкцій проти Росії. Чим довше Росія веде війну, тим жорсткішою буде наша відповідь», – каже вона.

Російські війська застосовують проти українських захисників хімічну зброю. З цієї причини проти Росії ввели нові санкції.

Як зазначили в Раді, санкції націлені на війська радіологічного, хімічного та біологічного захисту, 27-й науковий центр і 33-й Центральний науково-дослідний і випробувальний інститут Міністерства оборони РФ.

Таке рішення ухвалили на підставі доповідей Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ). ОЗХЗ з'ясувала, що в російській зброї міститься CS (2-хлорбензальмалононітрил).

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Теги: санкції Велика Британія Володимир Зеленський переговори Кір Стармер

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