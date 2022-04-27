Мародерство нового рівня: окупанти стали красти самі в себе (аудіо)

Російські окупанти вже грабують не лише українців, а й своїх

Найбільшою «популярністю» серед російських мародерів користуються прилади нічного бачення та тепловізори

Російські окупанти вже розкрадають власну бойову техніку, а також зброю і боєприпаси у своїх убитих і поранених. Про це свідчать нові телефонні розмови загарбників, які вдалося перехопити Службі безпеки України, повідомляє пресцентр СБУ.

«Тут есть спи*енный автоматик. Спи*дили у кого-то из своих. У нас оружие числится на каждом человеке. Есть оружие, которое принадлежало духсотым и трехсотым. Оно остается у нас, его не забирают», – розповідає російський окупант своєму батьку.

Він каже, що для певності таку зброю закопують, щоб згодом за нею повернутися. Тож батько просить «прикопати» йому парочку автоматів і пістолетів.

Окупант розповідає, що найбільшою «популярністю» серед мародерів користуються прилади нічного бачення та тепловізори. Мовляв, вони дорогі та їх найпростіше вивезти, просто прикріпивши на кришці БТРа.

Загарбник скаржиться, що під час ремонту їхнього БТР зник украдений ним пристрій нічного бачення: «БТР погнали на ремонт – в итоге, ночник ушел куда-то». А командири його переконують, ніби «…он по дороге прое*лся».

Та батько не вірить: «Пи*дят твои командиры, бл*дь. Ясно-понятно: он полмиллиона стоит, чё б он не прое*ался. Конечно он прое*ался. Два таких ночничка, бл*дь, – и уже миллион».

Нагадаємо, раніше перехоплені СБУ телефонні розмови росіян свідчать, що окупанти радіють, що знайшли спосіб мародерити в Україні, аби в них нічого не відбирали, а все награбоване можна було безперешкодно переправити до РФ.