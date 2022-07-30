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Парламент став на євроінтеграційні рейки: Стефанчук пояснив, що це означає (відео)

Надія Карбунар
Сьогодні, 15:18 glavcom.ua
Парламент став на євроінтеграційні рейки: Стефанчук пояснив, що це означає (відео)
Депутати розробили механізм швидкого ухвалення євроінтеграційних законів
фото з відкритих джерел

Депутати ухвалили постанову, що пришвидшить розгляд євроінтеграційних законів

Парламент почав перехід на рейки євроінтеграції. Про це заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Так, депутати ухвалили постанову, за якою створили механізм відбору, підготовки, розгляду та ухвалення рішень щодо законів, спрямованих на європейську інтеграцію.

«Євроінтеграція для Парламенту стає питанням номер один, тож ми запропонували цей механізм. Другим кроком стануть зміни до регламенту ВР, щоб забезпечити швидкий трек проходження необхідних законів», – сказав Руслан Стефанчук.

Спікер також запевнив, що швидкість ухвалення документів не вплине на їхню якість.

Нагадаємо, парламент повертається до звичного режиму роботи пленарних тижнів із виступами та обговоренням законопроєктів. Цього тижня Верховна Рада провела підряд цілих три дні засідань у сесійній залі на Грушевського, 5. 

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