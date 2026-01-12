Кадрова революція Зеленського: The Telegraph пояснив мету масштабних змін у владі

Нові призначення Буданова, Федорова та Арахамії сприймаються як дистанціювання Зеленського від попередньої конфігурації влади

Президент України Володимир Зеленський розпочав найбільш масштабне переформатування владної вертикалі з моменту повномасштабного вторгнення. Як повідомляє The Telegraph, ці зміни покликані одночасно розв'язати питання корупційних скандалів, стабілізувати відносини з адміністрацією Дональда Трампа та адаптувати країну до тривалої війни, передає «Главком».

Найбільш резонансним рішенням стало звільнення голови СБУ Василя Малюка. Саме під його керівництвом спецслужба реалізувала удари по Кримському мосту та успішну операцію «Павутина» на території РФ. Військове керівництво, зокрема командир 3-го армійського корпусу Андрій Білецький, застерігає, що усунення Малюка може послабити оборонну систему. Тимчасово СБУ очолив командир «Альфи» Євгеній Хмара, а за Малюком залишили роль куратора «асиметричних операцій».

Несподіваним кроком стало призначення Кирила Буданова головою Офісу Президента. Перехід керівника розвідки на посаду «другої людини в державі» сигналізує про пріоритет воєнних цілей над внутрішньополітичними іграми. Буданов має високий рівень довіри у США, будучи випускником програм ЦРУ, що робить його ключовою фігурою для діалогу з Вашингтоном.

Новим міністром оборони призначено 34-річного Михайла Федорова. Його головна задача –перенести успішний досвід цифровізації та дронизації на всю армію, «струснувши» консервативний генералітет. Акцент на технології має стати відповіддю на дефіцит людських ресурсів.

Для зміцнення економіки та прозорості використання допомоги Зеленський залучив потужну жіночу команду:

Христя Фріланд, колишня віцепрем'єрка Канади, стала економічною радницею;

Оксана Маркарова координуватиме питання відбудови та інвестицій.

Ці перестановки відбулися на тлі відставки Андрія Єрмака, спричиненої гучним корупційним скандалом. Нові призначення Буданова, Федорова та Арахамії сприймаються як дистанціювання президента від попередньої конфігурації влади. Водночас уряд зазнав і інших ротацій: Денис Шмигаль переходить на посаду міністра енергетики, а участь Дмитра Кулеби у «команді України» знову актуалізована.

Реформа підкреслює реалістичний погляд Києва на ситуацію: на п’ятому році війни Україна робить ставку на прозорість, технологічну перевагу та міцні зв'язки з трансатлантичними партнерами.

Нагадаємо, 5 січня очільник СБУ Василь Малюк подав у відставку. Він повідомив, що залишиться в системі СБУ «реалізовувати асиметричні спецоперації світового рівня, які й надалі будуть завдавати ворогу максимальної шкоди».

«Впевнений, що сильна і сучасна спецслужба – запорука безпеки нашої держави. На це спрямовані зміни, які впроваджує президент України у сфері оборони, і я дякую йому. Вірю в справедливий мир та розквіт України. З великою вдячністю за підтримку – колективу служби, всім бойовим побратимам та народу України. Вічна шана тим, хто віддав життя за наше майбутнє», – написав він.

Президент України Володимир Зеленський після відставки Василя Малюка призначив Євгена Хмару виконувачем обов’язки голови Служби безпеки України.