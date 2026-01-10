Головна Країна Політика
Зеленський та Буданов спланували роботу Офісу президента: чим займатимуться

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Зеленський та Буданов спланували роботу Офісу президента: чим займатимуться
Зеленський і Буданов обговорили пріоритети роботи Офісу Президента
фото: Офіс президента

Президент на зустрічі із Кирилом Будановим обговорив посилення санкцій та дипломатичні перемовини

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь новопризначеного керівника Офісу президента Кирила Буданова. Як інформує «Главком», про це глава держави повідомив у своєму офіційному зверненні у Facebook.

Одним із центральних питань доповіді стала санкційна політика. Президент наголосив, що Україна планує не лише зберігати існуючий тиск на агресора, а й впроваджувати нові методи впливу.

Зеленський та Буданов спланували роботу Офісу президента: чим займатимуться фото 1

«Усі напрями тиску на Росію та повʼязаних із нею осіб мають зберігатися та адаптуватися під зміну реалій воєнного часу. Будемо посилювати санкційний інструментарій», – підкреслив Володимир Зеленський.

Кирило Буданов поінформував президента про результати своїх зустрічей у межах дипломатичного треку перемовин. Також за підсумками зустрічі було визначено низку пріоритетних завдань та окреслено перелік питань, які потребують негайного вирішення всередині країни.

Зеленський та Буданов спланували роботу Офісу президента: чим займатимуться фото 2

«Визначили завдання в межах внутрішньої політики, які потребують вирішення в першочерговому порядку», – резюмував президент.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський підписав укази про призначення Кирила Буданова та Олега Іващенка на нові посади. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на укази №3-7/2026.

Зеленський звільнив Кирила Буданова із посади з посади начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони та призначив його головою Офісу президента.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав указ про оновлення складу Ставки верховного головнокомандувача. Про це йдеться в указі глави держави №39/2026.

Згідно з документом, до складу Ставки уведено заступника міністра оборони Сергія Боєва, керівника Офісу президента Кирила Буданова та начальника Головного управління розвідки Олега Іващенка. Разом з тим зі складу Ставки було виведено колишнього голову Державної прикордонної служби Сергія Дейнеку.

Теги: політика Володимир Зеленський Україна президент Кирило Буданов

