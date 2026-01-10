Головна Країна Політика
Офіс президента повідомив, хто може очолити Міністерство юстиції

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Офіс президента повідомив, хто може очолити Міністерство юстиції
Ірина Мудра підтвердила, що залишається на посаді заступниці керівника Офісу президента
фото: Ірина Мудра/Facebook

Керівництво ОП домовилось про підтримку Маслова на чолі Мін’юсту

Кандидатом на посаду міністра юстиції України визначено керівника правового комітету Верховної Ради від «Слуги народу» Дениса Маслова, у разі підтримки парламенту він очолить міністерство. Як інформує «Главком», про це повідомила заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра після робочої зустрічі з Кирилом Будановим та самим Масловим.

«Кандидатом на посаду міністра юстиції є Денис Маслов. Якщо Верховна Рада підтримає його кандидатуру, він очолить Міністерство», – зазначила Мудра.

Вона наголосила, що під час зустрічі сторони домовилися про координацію дій та взаємну підтримку у реалізації державної політики у сфері юстиції.

«Сьогодні мала конструктивну й фахову розмову з керівником Офісу Президента Кирилом Будановим та кандидатом на посаду міністра юстиції Денисом Масловим. Домовилися про спільну роботу, координацію дій і взаємну підтримку в реалізації політики у сфері юстиції», – сказала вона.

Мудра висловила впевненість, що у разі призначення Маслов зможе трансформувати Міністерство юстиції.

«Упевнена, що під його керівництвом Міністерство юстиції трансформується з процедурного адміністратора в орган, який справді формує правову політику в державі і є головним адвокатом держави», – наголосила вона.

Водночас Мудра підтвердила, що залишається на посаді заступниці керівника Офісу президента та продовжить опікуватися питаннями юстиції й міжнародної політики щодо притягнення Російської Федерації до відповідальності за збройну агресію.

«Я залишаюся на посаді заступниці керівника Офісу Президента України і продовжу роботу над забезпеченням справедливості для України та українців на міжнародному треку», – додала вона.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України призначив Людмилу Сугак виконуючою обовʼязків міністра юстиції України. Також уряд призначив Артема Некрасова виконуючим обовʼязків міністра енергетики України. 

Як відомо, Верховна Рада України підтримала відставку Світлани Гринчук з посади міністерки енергетики. За відповідне рішення проголосували 315 народних депутатів. Також Рада підтримала відставку міністра юстиції Германа Галущенка. За відповідне рішення проголосували 323 народні депутати.

