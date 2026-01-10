Україна відреагувала на протести в Ірані

Київ закликає іранську владу утриматися від насильства проти протестувальників

Міністерство закордонних справ України закликає міжнародну спільноту розглянути можливість посилення тиску на іранський режим за насильство проти власного народу та підтримку війни Росії проти України. Про це повідомляє «Главком». Як написав в соцмережі Х міністр Андрій Сибіга, підтримка Іраном агресивної війни Росії проти України та репресії проти власних громадян є складовими тієї самої політики насильства та неповаги до людської гідності.

«Іранський народ заслуговує на захист своїх фундаментальних громадянських прав, зокрема на доступ до інформації та свободу зібрань. Іранці заслуговують на нормальне життя без страху – життя у свободі, безпеці та процвітанні. Як країна, що в минулому подолала тоталітарне та авторитарне правління, чинила опір репресіям і відстояла свій демократичний вибір, Україна понад усе цінує громадянські права», – заявив Сибіга.

Відтак Київ закликає іранську владу утриматися від насильства проти протестувальників, додав міністр.

Протести розпочалися наприкінці минулого року на тлі економічних труднощів у країні. Їхньою головною рушійною силою спочатку стали вуличні торговці. Потім до них приєдналися студенти та інші жителі міст, переважно молодь.

3 січня Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї вперше прокоментував масові протести, заявивши, що проти «бунтівників» повинні бути вжиті жорсткі заходи. Водночас Хаменеї, як і інші представники іранського керівництва, назвав обґрунтованими побоювання вуличних торговців у зв’язку з девальвацією національної валюти.

«Ми будемо розмовляти з протестувальниками, але діалог із бунтівниками – марний. Бунтівників слід поставити на місце», – заявив він.

Протести в Ірані тривають 14-й день, але досі немає точної інформації про кількість затриманих у різних містах. Агентство HRANA, яке висвітлює новини, пов’язані з правами людини, повідомило, що за перші 13 днів протестів було заарештовано щонайменше 2311 людей, а мітинги відбулися в 512 місцях у 180 містах і селищах на тлі майже повного відключення Інтернету.

Також немає точної інформації про кількість загиблих під час протестів. Повідомляється про від 45 до 65 загиблих. Радіо Фарда (іранська служба Радіо Свобода) на даний момент підтвердило особи 35 із них.

Раніше держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати «підтримують хоробрий народ Ірану».

До слова, Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї підготував запасний сценарій залишення країни на випадок, якщо силовим структурам не вдасться придушити масові протести або якщо вони почнуть дезертирувати.

Варто зазначити, що масові протести, що охопили Іран наприкінці 2025 року, у перший день 2026 року переросли у жорсткі та криваві сутички між демонстрантами й силовими структурами.