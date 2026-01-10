Головна Країна Політика
search button user button menu button

Буданов вивчає проблематику корупції в ТЦК та СЗЧ

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Буданов вивчає проблематику корупції в ТЦК та СЗЧ
Буданов: Корупція в системі ТЦК та СП, а також СЗЧ у військах — проблеми, які впливають на нашу обороноздатність
фото: Кирило Буданов

Новопризначений очільник Офісу Президента Кирило Буданов розпочав роботу з вирішення найгостріших проблем армії — системної корупції в органах комплектування та випадків самовільного залишення частин

Початок 2026 року став часом кардинальних змін у керівництві держави. Після призначення на посаду голови ОП Кирило Буданов провів нараду з керівництвом Генерального штабу, Сухопутних військ, ВСП та очільниками правоохоронних органів країни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Кирила Буданова.

Як зазначив голова ОП, корупція в системі ТЦК та СП, а також СЗЧ у військах – проблеми, які впливають на нашу обороноздатність.

«Зловживання посадовими обов’язками та підрив військової дисципліни – неприпустимі. Вивчаємо проблематику цих питань та готуємо зрозумілі й ефективні рішення», – розповів Буданов.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський підписав укази про призначення Кирила Буданова та Олега Іващенка на нові посади. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на укази №3-7/2026.

Зеленський звільнив Кирила Буданова із посади з посади начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони та призначив його головою Офісу президента.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав указ про оновлення складу Ставки верховного головнокомандувача. Про це йдеться в указі глави держави №39/2026.

Згідно з документом, до складу Ставки уведено заступника міністра оборони Сергія Боєва, керівника Офісу президента Кирила Буданова та начальника Головного управління розвідки Олега Іващенка. Разом з тим зі складу Ставки було виведено колишнього голову Державної прикордонної служби Сергія Дейнеку.

Читайте також:

Теги: військові Офіс президента Кирило Буданов ТЦК

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент України наголосив, що найближчі дні можуть стати вирішальними для наближення миру в Україні
Зеленський пояснив, чим важливі найближчі дні для України
15 грудня, 2025, 19:59
ДБР оголосило підозру шістьом фігурантам
ДБР викрило схему з «паперовими» військовими та фейковими виплатами на 15,5 млн грн
16 грудня, 2025, 19:28
В Україні мобілізацію ускладнюють ворожі інформаційні кампанії
Офіцер ТЦК пояснив, чому тема ухилянтів стала проблемою
17 грудня, 2025, 18:07
«Україна нападе», «наказ запліднювати польок». 10 фейків, що шокують Польщу
«Україна нападе», «наказ запліднювати польок». 10 фейків, що шокують Польщу Сусіди
6 сiчня, 10:30
Керівник Офісу президента Кирило Буданов
АнтиЄрмак. Досьє на нового голову Офісу президента кадри
2 сiчня, 20:22
РФ провалила замах на командира РДК: Капустін живий, пів мільйона доларів підуть на ГУР
ГУР: Командир РДК Денис Капустін живий
1 сiчня, 15:49
MacBook врятував життя українському захиснику, зупинивши уламок снаряда
MacBook врятував життя українському захиснику, зупинивши уламок снаряда
3 сiчня, 04:32
Інцидент стався під час нічного тренування
Під час навчань на Тайвані зник винищувач F-16
7 сiчня, 14:10
18-річний окупант на ім’я Хушрус родом із Узбекистану
У Куп’янську місцеві жителі ховали окупанта від ЗСУ
27 грудня, 2025, 17:15

Політика

Буданов вивчає проблематику корупції в ТЦК та СЗЧ
Буданов вивчає проблематику корупції в ТЦК та СЗЧ
«Обережність – не на часі». Відомий релігієзнавець звернувся до українських церков
«Обережність – не на часі». Відомий релігієзнавець звернувся до українських церков
«Всі будуть воювати з усіма». Відомий філософ оцінив ймовірність Третьої світової
«Всі будуть воювати з усіма». Відомий філософ оцінив ймовірність Третьої світової
Україна відреагувала на захоплення США ще одного танкера «тіньового флоту»
Україна відреагувала на захоплення США ще одного танкера «тіньового флоту»
Серед членів екіпажу затриманого США російського танкера є українці – посол
Серед членів екіпажу затриманого США російського танкера є українці – посол
Зеленський направив до Ради подання про звільнення Малюка
Зеленський направив до Ради подання про звільнення Малюка

Новини

В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 10 січня
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 9 січня
Вчора, 05:59
Скандал з італійцем Рокко. Держприкордонслужба заборонила іноземцю в’їзд в Україну
6 сiчня, 17:30
Привітання з Водохрещем: у прозі, віршах та яскравих листівках
6 сiчня, 07:00
В Україні хмарно: погода на 6 січня
6 сiчня, 05:59
Водохреще 2026: дата, історія свята, традиції, прикмети та заборони
5 сiчня, 23:00

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua