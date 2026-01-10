Буданов вивчає проблематику корупції в ТЦК та СЗЧ

Буданов: Корупція в системі ТЦК та СП, а також СЗЧ у військах — проблеми, які впливають на нашу обороноздатність

Новопризначений очільник Офісу Президента Кирило Буданов розпочав роботу з вирішення найгостріших проблем армії — системної корупції в органах комплектування та випадків самовільного залишення частин

Початок 2026 року став часом кардинальних змін у керівництві держави. Після призначення на посаду голови ОП Кирило Буданов провів нараду з керівництвом Генерального штабу, Сухопутних військ, ВСП та очільниками правоохоронних органів країни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Кирила Буданова.

Як зазначив голова ОП, корупція в системі ТЦК та СП, а також СЗЧ у військах – проблеми, які впливають на нашу обороноздатність.

«Зловживання посадовими обов’язками та підрив військової дисципліни – неприпустимі. Вивчаємо проблематику цих питань та готуємо зрозумілі й ефективні рішення», – розповів Буданов.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський підписав укази про призначення Кирила Буданова та Олега Іващенка на нові посади. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на укази №3-7/2026.

Зеленський звільнив Кирила Буданова із посади з посади начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони та призначив його головою Офісу президента.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав указ про оновлення складу Ставки верховного головнокомандувача. Про це йдеться в указі глави держави №39/2026.

Згідно з документом, до складу Ставки уведено заступника міністра оборони Сергія Боєва, керівника Офісу президента Кирила Буданова та начальника Головного управління розвідки Олега Іващенка. Разом з тим зі складу Ставки було виведено колишнього голову Державної прикордонної служби Сергія Дейнеку.