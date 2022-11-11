Чи підвищать зарплати військовим? Сергій Рахманін перелічив головні проблеми забезпечення ЗСУ

«Кількість військових, які отримуватимуть додаткову грошову допомогу, збільшуватиметься»

Базова заробітна плата військовослужбовцям Збройних Сил України наступного року не зросте. Про це в інтерв’ю Укрінформу розповів член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Сергій Рахманін.

«У бюджеті реально немає можливості підвищення заробітних плат. До речі, нагадаю, що військовослужбовці, які виконують бойові завдання, отримують додаткову грошову винагороду. Навіть ця виплата – достатньо серйозне навантаження для бюджету, а кількість військових, які її отримуватимуть, тільки збільшуватиметься. Крім цього, на превеликий жаль, будуть нові поранення, нові втрати і відповідно додаткові виплати…У зв’язку з цим, не думаю, що зараз існує реальна можливість для збільшення базової заробітної плати», – повідомив Рахманін.

Також він розповів, про речове забезпечення та забезпечення паливом Збройних Сил України і загалом Сил оборони на осінньо-зимовий період. За його словами, у цьому питанні існує п’ять головних проблем. Перша – потреба в уніформі, засобах індивідуального захисту, друга – релоковані підприємства, не встигають виробляти усе необхідне для війська в потрібних обсягах, тому, наприклад, пошиття одягу, здійснюється за кордоном, третя – ускладнення логістики, адже через відсутність авіасплучення та обмежене морське сполучення необхідна продукція до України йде суходолом, четверта – великий обсяг замовлень і п’ята проблема – іноді не завжди вдається вчасно, оперативно та безпечно доправити все необхідне до тих військових частин, які знаходяться на лінії бойового зіткнення.

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«Це об’єктивні проблеми, хоча, безумовно, є й суб’єктивні, пов’язані із людським фактором. Однак можу запевнити, що оборонний комітет постійно тримає цю ситуацію на контролі. Ми регулярно заслуховуємо щодо цього питання представників Міністерства оборони та Збройних Сил. Постачання триває. Воно ритмічне. Суттєвих відхилень від контрактних зобов’язань немає, проте певні проблеми наявні. Нам повідомили, що до настання серйозних холодів усі військовослужбовці будуть забезпечені всім необхідним», – запевнив народний депутат.

Він підкреслив, що усі випадки неналежного матеріального забезпечення військових частин фіксуються і проблеми в армії вирішуються якомога швидше.

«Чесно кажучи, проблеми є, але я би не сказав, що вони мають системний та масштабний характер. За попередньою інформацію, першочергові потреби переважної більшості лінійних бригад, які безпосередньо виконують бойові завдання, забезпечені», – повідомив Рахманін.

Як повідомлялося, затримки виплат військовим пов'язані із необхідністю внесення Верховною Радою змін до бюджету.

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