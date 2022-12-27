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Член безпекового комітету Верховної Ради анонсував гарячі січень-лютий на фронті

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Член безпекового комітету Верховної Ради анонсував гарячі січень-лютий на фронті
Народний депутат розповів про можливі зміни перебігу війни
колаж із відкритих джерел

Рахманін: «Питання тільки в тому, де буде напрямок головного удару»

 

Ситуація на фронті зараз не вирізняється кардинальними змінами через погодні умови. Проте вже в новому році бойові дії можуть стати більш активними. Такими прогнозами поділився член парламентського з питань національної безпеки, оборони та розвідки Сергій Рахманін у інтерв'ю «Главкому».

За словами нардепа, на фронті триває «оперативна пауза». Насамперед це пов’язано з певним вичерпанням ресурсів, у другу – з погодними умовами. Поки недостатньо промерз ґрунт, пересування техніки, особливо колісної, дуже ускладнене. І хоч наразі активних бойових дій немає, проте вже незабаром ситуація може змінитися.

Нині в українців є стратегічна ініціатива, а ворог зайняв стратегічну оборону, проводячи обмежені наступальні дії. Теоретично зміни можуть відбутися, коли промерзне ґрунт.

«На мою думку, яка збігається з позицією деяких військових, у січні-лютому на нас чекають більш активні бойові дії. Питання тільки в тому, де буде напрямок головного удару, і чи ми будемо розвивати свою ініціативу, чи росіяни спробують її перехопити. Безумовно, певні плани є у обох сторін, але це залежатиме від багатьох обставин», – зауважив Рахманін.

Також Рахманін додав, що зараз ворог веде наступальні дії донецькому напрямку, насамперед у районі Бахмута, Мар’їнки та Авдіївки, а українські сили ведуть там активну оборону. Тобто не просто відбиваються від атак, а й проводять контратаки. На Луганському напрямку навпаки – наші війська намагаються наступати, а ворог веде активну оборону, намагаючись контратакувати. На обох напрямках є населені пункти, які по кілька разів переходять із рук у руки. На решті територій відбувається обмін ударами та тривають локальні операції.

Раніше народний депутат зазначав, що процес постачання західного озброєння є безперебійним, а обсяги та якість озброєння поступово збільшуються. Проте є й проблеми – Сергій Рахманін розповів про головні загрози для українського війська.

Крім того, він розповідав, що військовослужбовці, які виконують бойові завдання, отримують додаткову грошову винагороду, але базова заробітна плата ЗСУ наступного року не зросте – Сергій Рахманін перелічив головні проблеми забезпечення ЗСУ.

Читайте також інтерв'ю: Сергій Рахманін: У січні-лютому наступ відновиться, причому це спробує робити і ворог, і ми
Теги: Сергій Рахманін війна фронт

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