«Скажи Путіну Ні»: 9 січня українці по всьому світу проведуть глобальну акцію

Організатори акції закликають утриматися від партійної символіки

Організатори «#СкажиПутіну_НІ / #SayNOtoPutin» закликають українців по всьому світу долучитися 9 січня до глобальної акції. Про це повідомляється на сторінці акції в Facebook.

«На жаль, зло не спить на свята. Путін хоче втопити в крові Казахстан, а 10 січня – примусити Україну до капітуляції. Для цього він тримає на нашому кордоні 100-тисячну орду. 9 січня українці по цілому світу вийдуть, щоб звернутися до світових лідерів із закликом сказати «ні» Путіну та його імперській політиці. Компроміси з Путіним призведуть лише до нових війн та жертв», – розповіли організатори акції.

«10 січня буде вирішуватися доля України. Вона може бути вирішена без нашої участі. Тому ми маємо вийти і передати своє послання світові. Українці збираються не тільки в Києві. В Чикаго, США акція відбудеться о 15:00, місце – Water Tower, Michigan Avenue. В Нью-Йорку, США – о 14:00, місце – Union Square Park», – зазначили організатори акції.

Надрукуйте або напишіть на аркуші А4, чи більшого формату, два гасла - #SayNOtoPutin #UkrainiansWillResist або українські варіанти #СкажиПутіну_НІ #УкраїнціЧинитимутьОпір.

Домовтеся з друзями та зробіть спільне фото з плакатом. Якщо не виходить ні з ким скоординуватися, можете сфотографуватися і самотужки.

Можете сфотографуватися навіть біля своєї церкви після служби. Це може бути пам’ятна будівля, міська або сільська рада, табличка з назвою міста/села.

Викладіть ваше фото у соцмережах – фейсбук, інстаграм, твіттер тощо. В дописах використовуйте хештеги #SayNOToPutin #СкажиПутіну_Ні #UkrainiansWillResist #УкраїнціЧинитимутьОпір. Також пишіть, в якому місті чи селі зроблене фото.

Ваші фото надсилайте в обговоренні події, на нашу електронну скриньку [email protected] , або на сторінку Руху Опору Капітуляції. Обов'язково вкажіть, де саме зроблено фото.

, або на сторінку Руху Опору Капітуляції. Обов'язково вкажіть, де саме зроблено фото. Про місце та час акцій у своїх містах повідомляйте в обговорення події.

Організатори акції також закликали українців організувати 9 січня акції на місцях.

«Ця акція має передати голос всіх українців, тому закликаємо утриматися від партійних прапорів та використовувати лише державні прапори та іншу національну символіку. В неділю ми маємо вийти та чітко сказати міжнародній спільноті та чинній владі, що компроміси з Путіним – неприпустимі. Ми не приймемо ультиматуми Кремля і те саме закликаємо зробити Захід. Як би не пройшли переговори, українці чинитимуть опір російським окупантам», – закликали організатори.

Нагадаємо, США назвали умову, що стримає РФ від вторгнення в Україну.