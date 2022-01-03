США назвали умову, що стримає РФ від вторгнення в Україну

У США переконані, що Путіна можуть зупинити лише санкції, яких раніше не було

У США вважають, що переговори з Байденом не стримають Путіна

Існує висока ймовірність того, що Росія вторгнеться в Україну. Однак стримати від цього президента РФ Путіна зможуть лише «небачені санкції». Про це заявив голова комітету з розвідки Палати представників Конгресу США Адам Шифф, пише The Guardian.

«Я думаю, що для того, щоб стримати те, що здається дуже вірогідним російським вторгненням в Україну, знову знадобляться величезні санкції проти Росії. І я вважаю, що наші союзники повинні бути переконані в цьому. Росія має зрозуміти, що ми в цьому єдині», – зазначив Шифф.

На запитання, чи вважає він, що переговори Путіна та Байдена мають шанси запобігти можливому вторгненню, він заявив: «Боюся, що Путін дуже ймовірно вторгнеться».

«Я досі, чесно кажучи, не розумію повної мотивації, чому він зараз це робить, але він, безумовно, має намір до цього, якщо ми не зможемо переконати його в іншому. І я думаю, що ніщо інше, як рівень санкцій, якого Росія ніколи не бачила, не втримає його, і це саме те, що нам потрібно зробити з нашими союзниками», – підкреслив Шифф.

Нагадаємо, за даними аналітиків, Росія продовжує перекидати війська до кордону з Україною, також збільшуються вже виявлені табори.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов вважає, що Росія фізично не може зараз здійснити масштабне вторгнення на територію України.

Тим часом, Росія планує провести стратегічні командно-штабні навчання «Грім». Вони охоплюватимуть всі три компоненти стратегічних ядерних сил.

Раніше у Білому домі повідомили, що під час перемовин із Володимиром Зеленським американський лідер чітко дав зрозуміти, що США разом із союзниками та партнерами дадуть рішучу відповідь, якщо Росія вторгнеться в Україну.