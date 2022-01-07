Журналіст Цимбалюк розповів, за яких умов повернеться у Москву

Роман Цимбалюк був єдиним акредитованим в Росії українським журналістом

Український журналіст Роман Цимбалюк може повернутись до корпункту УНІАН у Москві за умови наявності гарантій безпеки. Про це він розповів «Радіо Свобода».

За словами Цимбалюка, адвокат Микола Полозов після свят напише листа в прокуратуру Північного адміністративного округу Москви, щоб з’ясувати, в якому процесуальному стані він знаходиться.

«Це ж питання роботи, і рішення буде ухвалюватися спільно. У першу чергу на підставі наявності гарантій безпеки. Якщо вони будуть, то чому б ні, якщо ні – будемо спостерігати за творчістю російських офіційних осіб за межами РФ. Слава Богу, зараз такі комунікаційні можливості, що це не є абсолютно принциповим», – сказав Цимбалюк.

Роман Цимбалюк був єдиним акредитованим в Росії українським журналістом. Раніше росЗМІ повідомили, що Цимбалюку в Росії інкримінують збудження ненависті та ворожнечі до росіян.

Раніше цього тижня Цимбалюк повідомив, що покинув російську територію через загрозу особистій безпеці.

Адвокат Микола Полозов уточнив, що влада Росії інкримінує Цимбалюку екстремізм. Журналіста викликали на допит 24 грудня до московської прокуратури.

На цькування журналіста в Росії вже відреагував український МЗС.

Також повідомлялося, що Роман Цимбалюк вирішив не відвідувати пресконференцію очільника РФ Володимира Путіна, яка відбувається сьогодні у Москві.

«Ще жодного разу за 13 років своєї роботи в Москві я не користувався такою увагою спецслужби прес-служби Кремля, як цього тижня. Мені зателефонували звідти безліч разів із питанням, чи прийду на зустріч із Володимиром Путіним у Манежі», – написав Цимбалюк.



