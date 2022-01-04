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    Думки вголос

    На Путіна у 2022 році чекає великий зовнішньополітичний провал

    • Ігор Ейдман

      Соціолог

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    Путін давно збожеволів на &laquo;українському питанні&raquo;, як Гітлер &ndash; на антисемітизм - На Путіна у 2022 році чекає великий зовнішньополітичний провал
    Путін давно збожеволів на «українському питанні», як Гітлер – на антисемітизм

    На відміну від Гітлера, Путін – боягуз

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    Краткий прогноз на 2022 год

    1. Путин давно спятил на «украинском вопросе», как Гитлер – на антисемитизме. В следующем году его болезнь будет только прогрессировать.

    Его параноидальная сверхидея понятна – уничтожить Украину как независимое государство, вернуть «украинский бриллиант» в корону российской империи. Однако, в отличие от Гитлера, Путин – трус. На большую войну он не решится. Будет добиваться своей цели гибридными методами: с одной стороны, силами пятой колонны и олигархата постарается дестабилизировать ситуацию в Украине, с другой – шантажируя Запад войной, будет пытаться заставить его отказаться от поддержки украинского союзника. Ни то, ни другое не получится. Путина ждет крупный внешнеполитический провал.

    2. Во внутренней политике силовики (коллективный Патрушев), пользуясь нарастающей паранойей диктатора, окончательно захватят всю полноту власти, поставив манипуляторов (коллективного Кириенко) в положение своих ученых рабов.

    Репрессии резко усилятся. Гражданское общество будет полностью зачищено, многократно увеличится число политэмигрантов.

    Страна вступит в эпоху, близкую к позднему сталинизму: репрессии, урапатриотическая истерия, перманентная конфронтация с Западом. В общем, ничего особо нового и оригинального. Все это есть уже сейчас, но в наступившем году грозит достичь своего апофигея.

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія Путін путінський режим Адольф Гітлер
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    На Путіна у 2022 році чекає великий зовнішньополітичний провал