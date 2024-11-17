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Ліберали німецького Бундестагу хочуть винести питання про поставки Taurus для України

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Ліберали німецького Бундестагу хочуть винести питання про поставки Taurus для України
Німецькі депутати пропонують надати Україні ракети
Фото: Суспільне Новини

У Бундестазі розпалась урядова коаліція

Через десять днів після розпаду урядової коаліції фракція Вільної демократичної партії Німеччини, яка покинула коаліцію, заявила про готовність винести питання щодо можливості постачання Україні далекобійних ракет Taurus до Бундестагу. Однак ця ініціатива, ймовірно, не матиме шансів на успіх. Про це повідомляє Tagesspiegel. 

Лідер парламентської групи ВДП Крістіан Дюрр повідомив, що має намір винести питання щодо постачання Україні ракет Taurus на голосування в Бундестазі. «Це була б можливість. Коли я бачу заяви блоку ХДС/ХСС і «Зелених», я, без сумнівів, можу припустити, що така ініціатива може бути успішною», – сказав Дюрр в інтерв'ю Neue Osnabrücker Zeitung.

Проте «Зелені», які залишаються частиною міноритарного уряду, не хочуть додатково послаблювати канцлера, хоча вони підтримують постачання ракет Києву.

«Ми все ще в уряді з СДПН і голосуватимемо відповідно», – зазначила представниця «Зелених» Ірене Міхаліч.

На відміну від СДПН канцлера Олафа Шольца, «Зелені» та ВДП вже давно підтримують поставки в Україну далекобійних крилатих ракет. Це також підтримують консерватори з опозиції. ХДС/ХСС неодноразово виносили це питання на голосування в Бундестаг, але кожного разу зазнавали невдачі. Під час останнього голосування в березні цього року фракції СДПН, «Зелених» і ВДП одноголосно проголосували проти, лише двоє лібералів – Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн і Вольфганг Кубіцький з ВДП – порушили партійну дисципліну та проголосували «за».

Навіть якби питання постачі ракет і отримала більшість у парламенті, це все одно не мало б практичних наслідків, адже рішення про доставку зброї ухвалює не Бундестаг, а Рада безпеки федерального уряду, яку очолює канцлер Шольц, а він категорично проти.

Отже, якщо Німеччина все ж таки коли-небудь передасть Україні Taurus, то це станеться лише за наступного федерального уряду, якщо його знову не очолить Шольц.

До слова, канцлер Німеччини Олаф Шольц провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Це перші такі переговори за два роки. Про це повідомляє Tagesschau та Sueddeutsche Zeitung. 

Раніше повідомлялося, що російський диктатор Володимир Путін і канцлер Німеччини Олаф Шольц планують провести телефонну розмову в п'ятницю, 15 листопада. Про це пише Bloomberg з посиланням на джерело, знайоме із ситуацією. Зазначається, що ця розмова стане першим прямим спілкуванням між лідерами за майже два роки.

11 листопада Шольц заявляв, що телефонна розмова з Путіним відбудеться незабаром. Однак переговори відбудуться лише за погодженням з партнерами, уточнив він.

Пізніше «рупор Кремля» Дмитро Пєсков зазначав, що у Кремлі не ведеться підготовка до телефонної розмови Путіна та Шольца. За його словами, відповідних сигналів від німецької сторони не було.

До слова, канцлер Німеччини Олаф Шольц готовий провести переговори щодо України із диктатором Володимиром Путіним за участю Києва та інших сторін. 

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Теги: Німеччина путін Бундестаг партії фракція Олаф Шольц диктатор переговори Дмитро Пєсков

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