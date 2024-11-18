20 років Помаранчевої революції. Роман Безсмертний назвав політика, якого дуже недооцінили українці

«Між тим, яким був Іван Степанович (Плющ), і тим, як його представляють зараз, – величезна прірва»

Народний депутат України Іван Плющ відіграв важливу роль у становленні незалежності України та формуванні її державності. Про це заявив народний депутат багатьох скликань Роман Безсмертний в інтерв'ю «Главкому», присвяченому 20-річчю Помаранчевої революції.

«Між тим, яким був Іван Степанович (Плющ, – «Главком»), і тим, як його представляють зараз, – величезна прірва. Бо в тому числі завдяки Плющу Україна утримувала курс на незалежність. Він дуже чітко уявляв, що таке Москва і що від Москви добра чекати не можна», – сказав Роман Безсмертний.

Нардеп зауважив, що Плющ підтримував належну комунікацію з партійно-господарською номенклатурою, яку, як вважали, лише він умів дисциплінувати.

«Він розумів цінність апарату – і в уряді, і в парламенті, і в адміністрації президента. І він цих людей з одного боку шпиняв, а з іншого – зберігав. Життя підтвердило правильність його думки щодо багатьох людей, які перебували і біля Кучми, і біля Ющенка», – йдеться в інтерв'ю.

Іван Плющ (11 вересня 1941 – 25 червня 2014) – український політичний та державний діяч, двічі голова Верховної Ради України (1991–1994, 2000–2002), перший заступник Голови Верховної Ради України (1990-1991), виконавець обов'язків Голови Верховної Ради УРСР (1990), Секретар Ради національної безпеки і оборони. Кандидат у президенти України на президентських виборах 1994 року, набрав 1,24%.

Безсмертний також розповів, що у 1993 році Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Іван Плющ відвідали Прагу, де вони зустрілися з Вацлавом Клаусом, батьком чеських реформ. Там вони накидали план розвитку України, у якому йшлося про економічну стабілізацію, рух до НАТО та Європи.

«У 1993 році Кучма, Ющенко та Плющ відвідали Прагу, де вони зустрілися з Вацлавом Клаусом, батьком чеських реформ (Вацлав Клаус – прем’єр-міністр Чехії у 1992-1998 роках, президент Чехії у 2003-2013 роках – «Главком»), і тоді ж був накиданий план розвитку України. Я сам, на власні очі, бачив ці папери. Там було сім або вісім пунктів – про економічну стабілізацію тощо, про рух до НАТО та Європи тощо. Хоча тоді курс на євроінтеграцію був ще дуже й дуже умовним, бо до реалізації Маастрихтського договору ще треба було дожити (документ, який започаткував Європейський Союз, – «Главком»)», – зауважив нардеп.

Роман Безсмертний зауважив, що Плющ ставився до Ющенка, як до власного сина: «Тим паче, що власного сина він втратив… А я як батько можу сказати, що людина у таких випадках починає шукати, на кого можна вилити свої почуття… Шанував Ющенка і бачив у ньому майбутнє України. А якщо й говорив щось різке – ну то він такий був, наш Іван Степанович… При цьому він намагався побудувати між Кучмою та Ющенком мости, змусити їх знайти спільну мову. Дослухався до його порад Ющенко, на жаль, не завжди».

Нагадаємо, що народний депутат ряду скликань Роман Безсмертний назвав «величезною загадкою» те, що Леонід Кучма призначив Віктора Медведчука керівником адміністрації президента у 2002 році.