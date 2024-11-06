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Гарріс і Трамп встановили рекорд із витрат на вибори – Financial Times

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Гарріс і Трамп встановили рекорд із витрат на вибори – Financial Times
І Трамп, і Гарріс не жалкували грошей на вибори
фото із відкритих джерел

Дональд Трамп і Камала Гарріс витратили 3,5 мільярда доларів на найдорожчих президентських виборах в історії США

Поточні вибори стали найдорожчими в історії США, кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп та його опонентка від демократів Камала Гарріс витратили на свої передвиборчі кампанії загалом $3,5 млрд, свідчить аналіз газети Financial Times.

«Камала Гарріс і Дональд Трамп загалом витратили 3,5 мільярда доларів на гонку за місце в Білому домі, що робить президентські перегони 2024 року найдорожчими загальними виборами в історії США»,  – пише видання.

Як зазначає газета, з урахуванням зусиль партійних комітетів та інших груп на передвиборні перегони було зібрано $4,2 млрд, причому штабу Гарріс вдалося зібрати більше коштів, ніж Трампу: $2,3 млрд доларів проти $1,8 млрд. демократів на передвиборчу кампанію теж більше  – $1,9 млрд  проти $1,6 млрд у республіканців.

Повідомляється, що приблизно половина всіх витрачених на передвиборчі кампанії коштів була спрямована на рекламу та ЗМІ.

Нагадаємо, за даними Bloomberg, американський бізнесмен Ілон Маск цього року витратив щонайменше 132 мільйони доларів на кампанію Дональда Трампа та інших республіканців.

 

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Теги: США вибори Дональд Трамп партії рекорд вибори у США Ілон Маск Камала Гарріс бізнесмен

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