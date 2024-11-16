20 років Помаранчевій революції. Безсмертний назвав «величезну загадку» періоду правління Кучми

Роман Безсмертний 5 років був представником президента Леоніда Кучми у парламенті, але логіки призначення Медведчука главою адміністрації він так і не зрозумів

Соратник Віктора Ющенка, народний депутат ряду скликань Роман Безсмертний назвав «величезною загадкою» те, що Леонід Кучма призначив Віктора Медведчука керівником адміністрації президента у 2002 році. Про це політик він розповів в інтерв'ю «Главкому», присвяченому 20-річчю Помаранчевої революції.

«До того (призначення Медведчука главою Адміністрації президента, – «Главком») я з Медведчуком неодноразово перетинався у парламенті й мене завжди вражала його організаційна немічність, відносність розуміння ним права та його вульгарне тлумачення. Були значно кращі альтернативи, тобто політики, які допомогли би Кучмі впоратися з кризою та знайти винуватців смерті Гонгадзе. До мене тоді підходило чимало людей, які казали, що треба вплинути на ситуацію, треба втримати позиції, а не здавати їх...», – сказав Безсмертний.

Політик також зауважив, що ніколи не говорив щодо цього призначення із Кучмою: «Питання щодо Медведчука я ніколи не піднімав. Але значно пізніше, у мінському процесі звернув увагу на те, як Леонід Данилович дистанціюється від будь-яких контактів з Медведчуком (у 2015 році Безсмертний був представником України у контактній групі з врегулювання конфлікту на сході України, – «Главком»)».

Як повідомлялося, Касаційний адміністративний суд 25 липня відмовив колишньому нардепу від забороненої партії ОПЗЖ Віктору Медведчуку у відкритті касаційного провадження про повернення йому права займатися адвокатською діяльністю в Україні.

Віктор Медведчук, підозрюваний СБУ у державній зраді, намагався довести, що його нібито незаконно позбавили права на адвокатську діяльність в Україні. Кум російського диктатора Володимира Путіна звернувся до касації після того, як програв апеляцію в червні 2024 року.