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Політичний розкол у Німеччині. Стало відомо, ким замінять звільнених урядовців

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Політичний розкол у Німеччині. Стало відомо, ким замінять звільнених урядовців
У ФРН відбуваються значні політичні зміни
фото із відкритих джерел

Bild: віце-канцлер Хабек візьме на себе обов'язки звільненого голови Мінфіну

В уряді Німеччини відбуваються значні політичні ротації. Обов'язки Крістіана Лінднера, звільненого з посади голови Мінфіну ФРН за рішенням німецького канцлера Олафа Шольца, візьме віце-канцлер, міністр у справах економіки Роберт Хабек. Про це пише Bild. Зазначається, що уряд країни залишать чотири міністри від ВДП, їх місця до подальших розпоряджень Шольца займуть представники «Зелених».

Уточнюється, що свої посади, окрім Лінднера, залишать Беттіна Штарк-Ватцінгер, яка очолювала Міністерство освіти і наукових досліджень, Фолькер Віссінґ – міністр транспорту, і Марко Бушман – голова Міністерства юстиції. Їхні обов'язки візьмуть на себе Ліза Паус (міністр у справах сім'ї), Штеффі Лемке (міністр охорони навколишнього середовища) та Ненсі Фезер (глава МВС) відповідно.

Видання зазначає, що на плечі Хабека ляже найскладніше завдання – він має провести проєкт бюджету на наступний рік через депутатів бундестагу. Нюанс у тому, що без більшості в парламенті зробити це буде досить проблематично.

Раніше канцлер ФРН відправив у відставку міністра фінансів країни Крістіана Лінднера. Він нарікав що високопосадовець надто часто зраджував його довіру. Після цього в партії Лінднера – ВДП – заявили, що у відставку підуть ще три міністри.

Шольц також повідомив, що запросить вотум довіри у бундестагу, це дозволить провести дострокові вибори у Німеччині у березні. Він пояснив, що голосування може відбутися до кінця березня.

Теги: Німеччина міністр партії уряд Олаф Шольц

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