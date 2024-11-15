США регулярно передаватимуть зброю Україні, щоб встигнути використати $7,1 млрд

Сполучені Штати щотижня будуть передавати українській стороні озброєння

Сполучені Штати Америки мають намір щотижня відправляти Україні партії озброєння, щоб встигнути використати залишок у $7,1 млрд до завершення каденції чинного президента Джо Байдена. Про це проінформувала під час брифінгу заступниця речника Пентагону.

«Поки ми продовжуємо поповнювати наші власні запаси, ви станете свідками подальшого надання озброєння Україні», – заявила Сабріна Сінгх.

До кінця каденції Байдена залишилось менше ніж 70 днів. Заступниця прес-секретаря пояснила, що за цей час Пентагон має виконати величезну роботу, оскільки президент США Джо Байден чітко заявив, що планує відправити в Україну всю допомогу, яку затвердив Конгрес.

Також Сінгх відзначила, що наразі постачання оголошуються майже кожного тижня.

«Очікуємо, що протягом найближчих місяців роботи ви спостерігатимете, як ці пакети виділятимуться із того, що доступне в наших запасах», – додала вона.

Крім того, Україна також отримуватиме зброю в рамках Ініціативи сприяння безпеці України (USAI), яка передбачає укладання контрактів на виробництво нової зброї для ЗСУ на американських підприємствах. Тому є ймовірність, що частину військової допомоги, яку виділив Байден, Україна отримає вже після інавгурації Трампа через довгі терміни доставки.

Також стало відомо, що адміністрація чинного президента США Джо Байдена планує терміново виділити залишок у 6 мільярдів доларів із безпекового пакету підтримки Україні до інавгурації Дональда Трампа, що відбудеться 20 січня 2025 року.

До слова, Україна не програє війну проти Російської Федерації, однак частково через обмеження чинного американського президента Джо Байдена на оборонні заходи й не перемагає у ній. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський вважає, що новообраний очільник США Дональд Трамп справді хоче закінчити війну в Україні. Однак, за словами президента, ще не зрозуміло чи вдасться це реалізувати, оскільки російський диктатор Володимир Путін хоче «розірвати на шматки» Україну.

До слова, Україна розробляла свій план перемоги з урахуванням перемоги Дональда Трампа на виборах президента США. Пропозиції були представлені Трампу, коли український президент зустрівся з ним у Нью-Йорку у вересні, і вони його зацікавили.