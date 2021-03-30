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    Адвокат: Семенченко досі перебуває в лікарні

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    Суд відправив Семена Семенченка у СІЗО, однак згодом його госпіталізували - Адвокат: Семенченко досі перебуває в лікарні
    Суд відправив Семена Семенченка у СІЗО, однак згодом його госпіталізували

    Семен Семенченко проходить обстеження

    Колишній народний депутат Семен Семенченко, якого нещодавно заарештували у справі про створення так званої приватної військової компанії, досі перебуває в лікарні.

    Про це повідомив його адвокат Владислав Добош у коментарі «Укрінформу».

    «Мій клієнт досі перебуває в лікарні. Зараз він проходить обстеження», – сказав Добош.

    Окрім цього, адвокат зауважив, що конвой більше не перешкоджав його відвідуванням клієнта.

    Як повідомлялося, 27 березня колишнього народного депутата Семена Семенченка, якого рішенням суду арештували на два місяці у справі про незаконне створення приватної військової компанії, госпіталізували.

    Перед цим політв’язень радянських концтаборів Степан Хмара і перший командир добровольчого батальйону ОУН Микола Коханівський хотіли узяти Семена Семенченка на поруки. Їм відмовили.

    Зазначимо, 30 березня так званого агента НАБУ Євгена Шевченка, підозрюваного в створенні незаконного збройного формування, відпустили з СІЗО під заставу в 5 мільйонів гривень.

    Нагадаємо, 24 березня СБУ заявила, що припинила діяльність так званої «приватної військової компанії». В її організації підозрюють екснардепа Семена Семенченка та Євгена Шевченка – «позаштатного агента НАБУ». Діяльність компанії була спрямована на підготовку до вчинення тяжких злочинів, в т.ч. проти основ національної безпеки. За даними СБУ, до складу компанії входило понад 150 осіб, а сама організація діяла під прикриттям охоронних фірм і громадських організацій.

    Окрім цього, за версією слідства, Семен Семенченко та Євген Шевченко є можливими організаторами та учасниками протиправної схеми із ввезення поза митним контролем військових запчастин і товарів подвійного призначення з Російської Федерації, які згодом продавали державним підприємствам оборонної сфери за завищеними цінами.

    25 березня колишніх бійців батальйону «Донбас» Олександра Новикова, Ігоря Орленко і Сергія Якимовича, які проходять у цій справі, Печерський суд відправив під цілодобовий домашній арешт.

    СБУ заявила, що у справі «приватної військової компанії» будуть оголошені нові підозри.

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    Теги: здоров'я депутат СІЗО адвокат Семен Семенченко лікарня
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