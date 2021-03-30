«Агент НАБУ» Шевченко вийшов під заставу у 5 млн та анонсував пресконференцію

Прокурори 31 березня будуть вимагати скасування застави для Шевченка і тримання його під вартою у СІЗО

Так званого агента НАБУ Євгена Шевченка, підозрюваного в створенні незаконного збройного формування, відпустили з СІЗО під заставу в 5 мільйонів гривень.

Про це Шевченко написав у Facebook ввечері 30 березня.

«Друзі, я вдома! Поруч зі своєю дружиною і своїм сином – це найголовніше, що є в моєму житті. І я від усього серця хочу подякувати тим своїм друзям, що не відвернулися у лиху годину, і всім тим небайдужим людям, які, піклуючись про мою долю, допомогли зібрати величезну суму застави у розмірі 5 млн грн.

Завтра ранком у мене апеляція – прокурори будуть вимагати скасування застави і тримання мене під вартою у СІЗО. Знаю, що наказ на те, аби закрити мене за будь-яку ціну, прийшов від конкретної особи з Офісу президента України», – написав Шевченко.

Він також додав, якщо його завтра не відправлять знову у СІЗО, то 1 квітня Шевченко обіцяє провести пресконференцію, на якій «викладе всі факти про процес фальсифікації справи», а також хоче розповісти, «як брехав прямо під час судового засідання прокурор і яка конкретно посадова особа знаходилася в кабінеті судді Печерського суду, коли та виносила своє рішення».

Якщо ж Шевченко не зможе провести конференцію, то її проведуть його адвокати.

Зазначимо, колишнього народного депутата Семена Семенченка, якого рішенням суду арештували на два місяці у справі про незаконне створення приватної військової компанії, госпіталізували.

Нагадаємо, 24 березня СБУ заявила, що припинила діяльність так званої «приватної військової компанії». В її організації підозрюють екснардепа Семена Семенченка та Євгена Шевченка – «позаштатного агента НАБУ». Діяльність компанії була спрямована на підготовку до вчинення тяжких злочинів, в т.ч. проти основ національної безпеки. За даними СБУ, до складу компанії входило понад 150 осіб, а сама організація діяла під прикриттям охоронних фірм і громадських організацій.

Окрім цього, за версією слідства, Семен Семенченко та Євген Шевченко є можливими організаторами та учасниками протиправної схеми із ввезення поза митним контролем військових запчастин і товарів подвійного призначення з Російської Федерації, які згодом продавали державним підприємствам оборонної сфери за завищеними цінами.

25 березня колишніх бійців батальйону «Донбас» Олександра Новикова, Ігоря Орленко і Сергія Якимовича, які проходять у цій справі, Печерський суд відправив під цілодобовий домашній арешт.

СБУ заявила, що у справі «приватної військової компанії» будуть оголошені нові підозри.