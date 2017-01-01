Американський бізнесмен пояснив, чому Трамп — це добре для України

На думку бізнесмена, загрози з боку Трампа для України немає

Американський бізнесмен Гіві Топчішвілі стверджує, що Трамп — це добре для України. Таку думку він висловив у інтерв’ю «Главкому». «Трамп — це добре і для світу, і для України. Трамп — це зміни. Це розхитування того розтлінного негативного за своєю структурою скелету соціалістичного лібералізму, коли світ



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Ілюстративне фото з відкритих джерел Дональд Трамп, президент США

На думку бізнесмена, загрози з боку Трампа для України немає

Американський бізнесмен Гіві Топчішвілі стверджує, що Трамп — це добре для України. Таку думку він висловив у інтерв’ю «Главкому».

«Трамп — це добре і для світу, і для України. Трамп — це зміни. Це розхитування того розтлінного негативного за своєю структурою скелету соціалістичного лібералізму, коли світ будується, виходячи з інтересів тільки величезних корпорацій. Трамп для України — приклад боротьби за права малого та середнього бізнесу. У вас теж сьогодні проблеми у малого і середнього бізнесу», — говорить Топчішвілі.

Бізнесмен вважає, що загрози для України з боку Трампа (на основі «теплих» стосунків з Росією) не існує, і у якості аргумента згадує свою розмову з двома сенаторами в Америці, які на законодавчому рівні несуть відповідальність за український ринок. «Один з них — Кріс Мерфі — сказав мені такі цікаві слова: «У нас величезні проблеми з Північною Кореєю. У нас величезні економічні проблеми з Китаєм. У нас гігантська нестійка проблема у відносинах з Путіним і Росією. У нас колосальні проблеми з нашою медичною системою в Америці. У нас гігантський тиск з боку демократів на Трампа і адміністрацію. Ні на день не зменшується тиск з боку ЗМІ. Як ти думаєш, чи може Україна в переліку цих величезних проблем займати перше місце або входити в першу десятку? Не може». Тому Трамп, як будь-який нормальний керівник, розставляє пріоритети. Він не може сьогодні дозволити собі пряму конфронтацію з Путіним і з Росією. Йому потрібен баланс», — пояснює Топчішвілі.

Як зазначає бізнесмен, Трамп зараз «вирулює ситуацію» на Близькому Сході і поки ще не знає, і цього не знають його сенатори, чим закінчиться конфлікт з Північною Кореєю. «Але ймовірність війни з ними існує, і це дуже серйозно. Імовірності війни такого масштабу в Україні на сьогоднішній день немає. Тому створювати собі ще один фронт і боротися з Росією... Зрештою, давайте ще раз подивимося не на позитивну риторику стосовно Росії, а на результат — санкції збільшуються, кількість людей в санкційному списку зростає», — резюмує Топчішвілі.

Повну версію інтерв’ю читайте тут: Американський бізнесмен Гіві Топчішвілі: У США дуже незадоволені тим, що зараз відбувається в Україні