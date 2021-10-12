Венедіктова поскаржилася до Гааги на «паради військовополонених»

У заяві Ірини Венедіктової до Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду ідеться про три інциденти з українськими полоненими на Донбасі

Повідомлення до Гааги стосується фактів публічного приниження українських військовополонених, затриманих у «ДНР»

Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова підписала ще два інформаційних повідомлення до Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду щодо приниження військовополонених та руйнування мостів в ОРДЛО. Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

Перше повідомлення стосується фактів публічного приниження українських військовополонених, затриманих представниками незаконних збройних формувань самопроголошеної «ДНР». Військових принижували, знімали на відео та публікували.

У поданні йдеться про три інциденти:

так званий парад полонених 24 серпня 2014 року, учасниками якого стали 53 затриманих військовослужбовці;

захоплення у полон 101 військовослужбовця батальйону спеціального призначення Нацгвардії України «Донбас»;

так званий парад полонених 22 січня 2015 року, учасниками якого стали 20 затриманих військовослужбовців.

«На даний час ці епізоди досліджуються у межах 10 кримінальних проваджень, у яких було повідомлено про підозру 10 особам. Досудові розслідування у кримінальних провадженнях тривають», – ідеться у заяві прокуратури.

Друге повідомлення стосується руйнування мостів у Донецькій та Луганській областях. Воно підготовлене Донецькою та Луганською обласними прокуратурами спільно з Global Rights Compliance LLP (GRC) та Луганським обласним правозахисним центром «Альтернатива».

Аналіз містить дані щодо 43 інцидентів з травня 2014 року до січня 2019 року. 26 із цих мостів є автомобільними, 10 – залізничними, один – пішохідний та шість змішаного використання.

Через руйнування мостів було порушено сполучення між населеними пунктами, ускладнився безперешкодний проїзд екстрених служб першої допомоги, транспорту комунальних та аварійних служб.

Ці факти можуть бути кваліфіковані Офісом прокурора Міжнародного кримінального суду як воєнні злочини за статтею 8 Римського статуту – умисне спрямування нападів на цивільні об'єкти під час міжнародного збройного конфлікту або знищення майна противника у міжнародному збройному конфлікті, повідомили в Офісі генпрокурора.

До слова, Єлисейський палац анонсував «нормандську» зустріч на рівні глав МЗС.

Нагадаємо, 11 жовтня президент України Володимир Зеленський, президент Франції Еммануель Макрон і федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель провели в режимі відеоконференції важливу розмову щодо активізації переговорів для завершення війни на Донбасі та підготовки «нормандського» саміту.

Як повідомляв Офіс президента, Зеленський подякував ФРН і Франції за незмінну позицію в підтримці територіальної цілісності й суверенітету України, а також за активну участь у перемовинах у «нормандському форматі», висловивши сподівання на таку саму активну участь і в майбутньому.

«Учасники зустрічі відзначили важливість дотримання сторонами зобов’язань, узятих на себе в Парижі у грудні 2019 року, та погодилися з необхідністю детального обговорення стану їхнього виконання під час наступного саміту Нормандської четвірки», – йдеться в повідомленні.

Меркель і Макрон пообіцяли поставити ці запитання під час своєї розмови з президентом РФ Володимиром Путіним.

Раніше керівник Офісу президента Андрій Єрмак говорив, що зустріч лідерів «Нормандії» має відбутися до кінця каденції Меркель.

Читайте також: