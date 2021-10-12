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    Думки вголос

    Медведєву доручили озвучити позицію Путіна?

    Колишньому президенту РФ Медведєву варто розуміти, що манера підворіття до дипломатії відношення не має - Медведєву доручили озвучити позицію Путіна?
    Колишньому президенту РФ Медведєву варто розуміти, що манера підворіття до дипломатії відношення не має

    Стаття Медведєва для України важлива рівно настільки, наскільки важливий сам Медведєв для російської політики

    Мовою оригіналу

    Конечно же, статья Медведева про Украину привлекла к себе внимание российской аудитории – все же бывший президент и премьер ее писал. Но внимание привлечь к себе можно по-разному. Поэтому, несколько выводов из статьи, и не только.

    Во-первых, приятно уже то, что Медведев признает, что Украина находится в поиске своей самоидентификации – это уже прогресс. То есть, Медведев признает, что Украина – это не Россия. Это очень важный сдвиг в сумрачном сознании кремлевцев, ибо если ты признаешь за страной поиск самоидентификации, то, как бы она не происходила, закончится Украинским федеральным округом Российской Федерации она никак не может.

    На этом, к сожалению, позитив заканчивается.

    Итак, в начале про самого Медведева. Перед нами человек, который писал эту статью, находился либо в крайне нервном состоянии, либо в помутненном сознании, уже не знаю от чего. Делаю подобный вывод, потому что о президенте соседней страны так не пишут. И даже не соседней. Просто, как бывшему президенту, Медведеву стоит понимать, что подобная манера подворотни – это к дипломатии отношения не имеет. К дипломатии, также, не имеет никакого отношения разбирать личность соседнего президента. Когда Медведев успокоится, он должен вспомнить, что за человека, которого он унижает и оскорбляет, проголосовало 73 % украинцев. А попив холодной воды, Медведеву стоит вспомнить, сколько проголосовало за него самого и какой у него сейчас публичный рейтинг.

    Статья построена по известному украинскому принципу «Не з*Їм, то хоч понадкусюю» – «не съем, то хотя бы понадкусываю». Видимо, имелись в виду яблоки. Медведев «понадкусывает» украинскую историю, публикуя документы про преступления украинцев в ВОВ. Наверное, они были, как и полицаи русские, как русские расстрельные команды в сталинские времена. Всякое было. Но я что-то не читал ни одну украинскую публикацию, где в сталинский «расстрельных тройках» обвиняли Медведева, или самого Путина. Короче, от текста гадкое ощущения, будто наш любитель айфонов и технологий решил покопаться в помойном ведре. Ведро ему заботливо принесли, без сомнения.

    Теперь о том, с кем нельзя вести переговоры. Их категорически нельзя вести с самим Медведевым, ибо перед нами лживый человек, не понимающий дипломатию, путающий историю и готовый на все ради…

    Кстати, а ради чего это написано? если это и писалось на нервах, то цель-то была весьма рациональной.
    Чтобы понять цель, отметим несколько моментов.

    Во-первых, российская-украинская война крепко стоит на точке замерзания, что Россию вполне устраивает – она раздает на Донбассе российские паспорта, убрала украинский язык, но, главное, уже вовсю использует граждан оккупированных территорий для фальсификации внутрироссийских голосований. Переговоров нет, Нормандский формат умер. Казалось бы – живи и радуйся! Но нет, вдруг Медведев пишет вот это.

    Может это отвлечение внимания от российских рекордов ковида? Так есть Собчак с ее аварией. есть иноагенты всякие.

    Не думаю, что с версиями нужно сильно мудрить. Их две:

    1. Медведеву поручили озвучить позицию Путина
    2. Медведев придумал этот жесткач, чтобы Путин заметил и вернул к себе в «большую власть»

    Оба варианта малозначимы, ибо касаются внутренних разборок кремлевской элиты и Украине не интересны.
    Кстати, в Украине эту статью почти не заметили. Видимо, откликнется украинский МИД, да и все. еще посмеются-позлословят украинские политологи. Это все.

    Потому что статья Дмитрия Медведева для Украины весома ровно настолько, насколько весом сам Медведев для российской политики.

    Джерело: Эхо Москвы

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія Дмитро Медведєв Путін путінський режим
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    Медведєву доручили озвучити позицію Путіна?