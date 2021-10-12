Медведєву доручили озвучити позицію Путіна?

Стаття Медведєва для України важлива рівно настільки, наскільки важливий сам Медведєв для російської політики

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Конечно же, статья Медведева про Украину привлекла к себе внимание российской аудитории – все же бывший президент и премьер ее писал. Но внимание привлечь к себе можно по-разному. Поэтому, несколько выводов из статьи, и не только.

Во-первых, приятно уже то, что Медведев признает, что Украина находится в поиске своей самоидентификации – это уже прогресс. То есть, Медведев признает, что Украина – это не Россия. Это очень важный сдвиг в сумрачном сознании кремлевцев, ибо если ты признаешь за страной поиск самоидентификации, то, как бы она не происходила, закончится Украинским федеральным округом Российской Федерации она никак не может.

На этом, к сожалению, позитив заканчивается.

Итак, в начале про самого Медведева. Перед нами человек, который писал эту статью, находился либо в крайне нервном состоянии, либо в помутненном сознании, уже не знаю от чего. Делаю подобный вывод, потому что о президенте соседней страны так не пишут. И даже не соседней. Просто, как бывшему президенту, Медведеву стоит понимать, что подобная манера подворотни – это к дипломатии отношения не имеет. К дипломатии, также, не имеет никакого отношения разбирать личность соседнего президента. Когда Медведев успокоится, он должен вспомнить, что за человека, которого он унижает и оскорбляет, проголосовало 73 % украинцев. А попив холодной воды, Медведеву стоит вспомнить, сколько проголосовало за него самого и какой у него сейчас публичный рейтинг.

Статья построена по известному украинскому принципу «Не з*Їм, то хоч понадкусюю» – «не съем, то хотя бы понадкусываю». Видимо, имелись в виду яблоки. Медведев «понадкусывает» украинскую историю, публикуя документы про преступления украинцев в ВОВ. Наверное, они были, как и полицаи русские, как русские расстрельные команды в сталинские времена. Всякое было. Но я что-то не читал ни одну украинскую публикацию, где в сталинский «расстрельных тройках» обвиняли Медведева, или самого Путина. Короче, от текста гадкое ощущения, будто наш любитель айфонов и технологий решил покопаться в помойном ведре. Ведро ему заботливо принесли, без сомнения.

Теперь о том, с кем нельзя вести переговоры. Их категорически нельзя вести с самим Медведевым, ибо перед нами лживый человек, не понимающий дипломатию, путающий историю и готовый на все ради…

Кстати, а ради чего это написано? если это и писалось на нервах, то цель-то была весьма рациональной.

Чтобы понять цель, отметим несколько моментов.

Во-первых, российская-украинская война крепко стоит на точке замерзания, что Россию вполне устраивает – она раздает на Донбассе российские паспорта, убрала украинский язык, но, главное, уже вовсю использует граждан оккупированных территорий для фальсификации внутрироссийских голосований. Переговоров нет, Нормандский формат умер. Казалось бы – живи и радуйся! Но нет, вдруг Медведев пишет вот это.

Может это отвлечение внимания от российских рекордов ковида? Так есть Собчак с ее аварией. есть иноагенты всякие.

Не думаю, что с версиями нужно сильно мудрить. Их две:

1. Медведеву поручили озвучить позицию Путина

2. Медведев придумал этот жесткач, чтобы Путин заметил и вернул к себе в «большую власть»



Оба варианта малозначимы, ибо касаются внутренних разборок кремлевской элиты и Украине не интересны.

Кстати, в Украине эту статью почти не заметили. Видимо, откликнется украинский МИД, да и все. еще посмеются-позлословят украинские политологи. Это все.

Потому что статья Дмитрия Медведева для Украины весома ровно настолько, насколько весом сам Медведев для российской политики.

Джерело: Эхо Москвы

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