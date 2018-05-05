Антисемітські провокації в Україні часто інспіровані Кремлем - МЗС

Україна відкидає будь-які інсинуації і звинувачення у нібито зростанні проявів антисемітизму

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що антисемітські провокації часто інспіровані кремлівським режимом, який з допомогою інструментів гібридної агресії намагається розхитати політичну ситуацію в Україні. Відповідну заяву поширила прес-служба МЗС. «Подібні ганебні провокації часто інспіровані кремлівським режимом, який за



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МЗС України

Україна відкидає будь-які інсинуації і звинувачення у нібито зростанні проявів антисемітизму

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що антисемітські провокації часто інспіровані кремлівським режимом, який з допомогою інструментів гібридної агресії намагається розхитати політичну ситуацію в Україні.

Відповідну заяву поширила прес-служба МЗС.

«Подібні ганебні провокації часто інспіровані кремлівським режимом, який за допомогою інструментів гібридної агресії намагається розхитати політичну ситуацію і ще раз кинути тінь на Україну антисемітизму. Так, у жовтні 2017, Національна поліція України викрила координоване з Росії злочинне угруповання, яке роками здійснювало напади на місця релігійного паломництва, пам'ятки архітектури і культові споруди, в т. ч. здійснювала осквернення синагог», - заявили в МЗС.

У заяві йдеться, що Україна відкидає будь-які інсинуації і звинувачення у нібито зростанні проявів антисемітизму на території нашої держави.

У міністерстві заявили, що відповіддю на будь-яку провокацію буде покарання для порушників і організаторів.

«Україна послідовно засуджує будь-які прояви нетерпимості або публічні антисемітські заклики, а правоохоронні органи розслідують і притягають до відповідальності кожного винного у таких правопорушеннях», - запевнили в МЗС.

Напередодні президент Петро Порошенко заявив, що засуджує прояви антисемітизму, які мали місце на нещодавніх акціях у Львові та Одесі.

Нагадаємо, що увечері 2 травня в Одесі на «Марші українського порядку», організованого націоналістичними рухами, глава місцевого «Правого сектору» Тетяна Сойкіна закликала, аби місто «належало українцям, а не жидам».

Поліція Одеси порушила справу через публічні антисемітські заклики, які мали місце на «Марші українського порядку» 2 травня.

Раніше група з 57 американських конгресменів звернулися до Держдепартаменту США з проханням про дипломатичний тиск на Україну та Польщу через «фінансований державою» антисемітизм.

Натомість у глави МВС Аресна Авакова відкинули звинувачення конгресменівСША в підтримці антисемітизму.