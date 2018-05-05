Антисемітські провокації в Україні часто інспіровані Кремлем - МЗС
- Сьогодні, 07:48
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Україна відкидає будь-які інсинуації і звинувачення у нібито зростанні проявів антисемітизму
У Міністерстві закордонних справ України заявили, що антисемітські провокації часто інспіровані кремлівським режимом, який з допомогою інструментів гібридної агресії намагається розхитати політичну ситуацію в Україні.
Відповідну заяву поширила прес-служба МЗС.
«Подібні ганебні провокації часто інспіровані кремлівським режимом, який за допомогою інструментів гібридної агресії намагається розхитати політичну ситуацію і ще раз кинути тінь на Україну антисемітизму. Так, у жовтні 2017, Національна поліція України викрила координоване з Росії злочинне угруповання, яке роками здійснювало напади на місця релігійного паломництва, пам'ятки архітектури і культові споруди, в т. ч. здійснювала осквернення синагог», - заявили в МЗС.
У заяві йдеться, що Україна відкидає будь-які інсинуації і звинувачення у нібито зростанні проявів антисемітизму на території нашої держави.
У міністерстві заявили, що відповіддю на будь-яку провокацію буде покарання для порушників і організаторів.
«Україна послідовно засуджує будь-які прояви нетерпимості або публічні антисемітські заклики, а правоохоронні органи розслідують і притягають до відповідальності кожного винного у таких правопорушеннях», - запевнили в МЗС.
Напередодні президент Петро Порошенко заявив, що засуджує прояви антисемітизму, які мали місце на нещодавніх акціях у Львові та Одесі.
Нагадаємо, що увечері 2 травня в Одесі на «Марші українського порядку», організованого націоналістичними рухами, глава місцевого «Правого сектору» Тетяна Сойкіна закликала, аби місто «належало українцям, а не жидам».
Поліція Одеси порушила справу через публічні антисемітські заклики, які мали місце на «Марші українського порядку» 2 травня.
Раніше група з 57 американських конгресменів звернулися до Держдепартаменту США з проханням про дипломатичний тиск на Україну та Польщу через «фінансований державою» антисемітизм.
Натомість у глави МВС Аресна Авакова відкинули звинувачення конгресменівСША в підтримці антисемітизму.