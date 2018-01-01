Апарат Ради: 93 нардепам компенсували 8 млн грн за закордонні відрядження
- Сьогодні, 07:37
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Одну з найбільших компенсацій за відрядження отримав Володимир Ар'єв - 524 тис. гривень
У Верховній Раді 93 депутати отримали компенсацію з державного бюджету в сумі 8 млн гривень за закордонні відрядження в 2017 році.
Про це йдеться у відповіді апарату Ради на запит «Українських Новин».
Так, голова парламенту Андрій Парубій отримав 219 тис. гривень компенсації, а його перший заступник Ірина Геращенко - 227 тис. гривень.
Крім того, з фракції Блок Петра Порошенко компенсацію з держбюджету отримали, зокрема, голова постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Володимир Ар'єв (524 тис. гривень) і заступник голови фракції Олексій Гончаренко (155 тис. гривень).
Синові президента Петра Порошенка, депутату від БПП Олексію Порошенку компенсували 51,2 тис. гривень відрядження в Бангладеш.
З фракції «Народний фронт» компенсація була виплачена, зокрема, депутатам Леоніду Ємцю (454 тис. гривень) та Георгію Логвинскому (307 тис. гривень).
У Всеукраїнському об'єднанні «Батьківщина» компенсація була виплачена, зокрема, депутату Сергію Власенку (388 тис. гривень) та заступнику голови фракції Сергію Соболєву (394 тис. гривень).
Сергій Кіраль з «Об'єднання «Самопоміч» отримав 366 тис. гривень компенсації за закордонні відрядження.
До слова, нардеп Чумак пропонує впровадити податок для виборців.