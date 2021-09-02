Apple, Кремнієва долина і Стенфорд: програма візиту Зеленського в Каліфорнію

Вранці 2 вересня за київським часом Володимир Зеленський прибув до Сан-Франциско

Президент України вже три дні перебуває з візитом у США

У рамках робочого візиту в американський штат Каліфорнія президент України Володимир Зеленський зустрінеться з генеральним директором компанії Apple Тімом Куком, відвідає Кремнієву долину і виступить з лекцією в Стенфордському університеті. Про це повідомив прессекретар глави держави Сергій Никифоров у Facebook.

«Вранці у президента України зустріч з СЕО Apple Тімом Куком. Потім – виступ у Стенфордському університеті. Спілкування з провідними інвесторами та венчурними фондами Кремнієвої долини. Окремо – зустріч з українськими підприємцями і фахівцями долини», – йдеться в повідомленні.

За словами Никифорова, також президент ознайомиться з роботою національної гвардії Каліфорнії.

Зазначимо, 2 вересня мерія Сан-Франциско стала жовто-синьою: Зеленський прибув до Каліфорнії.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявляв, що головна мета перебування президента у Сан-Франциско – це бізнес, інвестиції в українську економіку, насамперед в ІТ-сектор і аерокосмічну галузь.

До слова, Кремль вважає, що Україна і США «дружать проти Росії».

Як відомо, Штати підтримують прагнення України стати частиною НАТО.

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Раніше Зеленський розповів про враження та деталі зустрічі з Байденом. Також Зеленський зізнався: забув обговорити з Байденом одну тему.

Як відомо, 1 вересня у Білому домі відбулася зустріч президентів України та США – Володимира Зеленського та Джо Байдена. За результатами зустрічі лідери оприлюднили спільну заяву.

Зустріч Зеленського та Байдена тривала понад дві години

Нагадаємо, Джо Байден заявив про намір знову приїхати з візитом до України

Володимир Зеленський, під час зустрічі з Джо Байденом, передав лідеру США список з незаконно ув'язненими Росією українцями.

Глава МЗС України підсумував зустріч Зеленського та Байдена: відверта розмова без реверансів.