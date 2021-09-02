Apple, Кремнієва долина і Стенфорд: програма візиту Зеленського в Каліфорнію
Президент України вже три дні перебуває з візитом у США
У рамках робочого візиту в американський штат Каліфорнія президент України Володимир Зеленський зустрінеться з генеральним директором компанії Apple Тімом Куком, відвідає Кремнієву долину і виступить з лекцією в Стенфордському університеті. Про це повідомив прессекретар глави держави Сергій Никифоров у Facebook.
«Вранці у президента України зустріч з СЕО Apple Тімом Куком. Потім – виступ у Стенфордському університеті. Спілкування з провідними інвесторами та венчурними фондами Кремнієвої долини. Окремо – зустріч з українськими підприємцями і фахівцями долини», – йдеться в повідомленні.
За словами Никифорова, також президент ознайомиться з роботою національної гвардії Каліфорнії.
Зазначимо, 2 вересня мерія Сан-Франциско стала жовто-синьою: Зеленський прибув до Каліфорнії.
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявляв, що головна мета перебування президента у Сан-Франциско – це бізнес, інвестиції в українську економіку, насамперед в ІТ-сектор і аерокосмічну галузь.
До слова, Кремль вважає, що Україна і США «дружать проти Росії».
Як відомо, Штати підтримують прагнення України стати частиною НАТО.
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Раніше Зеленський розповів про враження та деталі зустрічі з Байденом. Також Зеленський зізнався: забув обговорити з Байденом одну тему.
Як відомо, 1 вересня у Білому домі відбулася зустріч президентів України та США – Володимира Зеленського та Джо Байдена. За результатами зустрічі лідери оприлюднили спільну заяву.
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