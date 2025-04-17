Артема Ситника звільнено з посади заступника керівника АОЗ

Причина звільнення: У зв’язку зі скороченням чисельності та штату працівників

Директор Агенції оборонних закупівель Арсен Жумаділов звільнив екскерівника Національного антикорупційного бюро Артема Ситника з посади свого заступника. Як передає «Главком», про це повідомляє Центр протидії корупції з посиланням на відповідь АОЗ на запит ЦПК.

«Ситник Артем Сергійович звільнений із посади 10.04.2025, у зв’язку зі скороченням чисельності та штату працівників п.1 ст.40 Кодексу законів про працю України (наказ від 14.03.2025р. No159-К)», – зазначив Жумаділов у відповіді.

Нагадаємо, у грудні 2019 року Артем Ситник, перебуваючи на посаді очільника Національного антикорупційного бюро, потрапив до реєстру корупціонерів. Він програв суди, які визнали його винним в одержанні подарунку на суму 25 тис. грн. Йдеться про знижку 70% на відпочинок, яку для екскерівника НАБУ «вибив» товариш власників мисливського господарства на Рівненщині. Також Ситник заплатив символічний штраф 3,4 тис. грн.

У грудні 2019 року на той момент директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник потрапив до реєстру корупціонерів

Як повідомлялося, 6 вересня 2019 року Сарненський районний суд Рівненської області визнав винним директора НАБУ Артема Ситника у порушенні ч. 1ст. 172-5 КУпАП і призначив штраф 3400 грн з конфіскацією подарунків в дохід держави.

До слова, Артем Ситник обіймав посаду голови Національного антикорупційного бюро в період з 2015 до 2022 року.

У 2024 році Артем Ситник став заступником директора Агенції оборонних закупівель.