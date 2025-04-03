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КМДА звільнила посадовців, які фігурують у земельних корупційних скандалах

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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КМДА звільнила посадовців, які фігурують у земельних корупційних скандалах
КМДА звільнила посадовців, яких підозрюють у корупції в земельній сфері у столиці
фото з відкритих джерел

Київська міська держадміністрація звільнила 7 посадовців, які фігурують у земельній корупції

Київська міська державна адміністрація звільнила посадовців, яких підозрюють у корупції в земельній сфері у столиці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на КМДА.

Як зазначили у адміністрації, зі своїх посад звільнили:

  • заступника голови КМДА Петра Оленича;
  • заступника керівника КП «Київблагоустрій» Олексія Мушту;
  • заступника директора КП «Спецжитлофонд» Юрія Леонова.

Також КМДА звільнила:

  • директора комунального підприємства «Київський інститут земельних відносин» Ігоря Долинського;
  • директора КП «Спецжитлофонд» Володимира Шарія;
  • заступника директора Департаменту містобудування та архітектури Валентина Святина.

Як зазначили у КМДА, «Директор комунального підприємства «Фінансова компанія «Житлоінвест» Віктор Погребний перебуває на лікарняному. Як тільки вийде – буде звільнений».

Нагадаємо, депутати Київради зберуться у вівторок, 8 квітня, для проведення таємного голосування щодо відставки секретаря Київради Володимира Бондаренка, голос якого був зафіксований на скандальних «плівках Комарницького».

Також відомо, що депутат Київської міської ради Андрій Вітренко повідомив, що депутати партії «Слуга народу» зібрали необхідну кількість підписів для голосування за звільнення секретаря Київської міської ради Володимира Бондаренка, голос якого був зафіксований на скандальних «плівках Комарницького». 

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Теги: КМДА звільнення

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