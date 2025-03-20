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Білий дім підтвердив, що Трамп підпише наказ про закриття Міністерства освіти

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Білий дім підтвердив, що Трамп підпише наказ про закриття Міністерства освіти
У четвер Трамп підпише указ про ліквідацію Департаменту освіти
фото з відкритих джерел

Раніше Міністерство освіти вже зазнало значних скорочень персоналу та бюджету

Президент США Дональд Трамп планує підписати у четвер указ про закриття Департаменту освіти США. Як інформує «Главком», про це пише АР з посиланням на офіційного представника Білого дому.

Повідомляється, що Трамп висміяв Міністерство освіти як марнотратне та забруднене ліберальною ідеологією. 

У інформаційному бюлетені Білого дому сказано, що в наказі міністерці Лінді МакМахон буде наказано «вжити всіх необхідних кроків для сприяння закриттю (департаменту) освіти та поверненню повноважень у сфері освіти в Штати, продовжуючи забезпечувати ефективне та безперебійне надання послуг, програм і пільг, на які покладаються американці».

Білий дім офіційно не вказав, які функції Департаменту можуть бути передані іншим або взагалі скасовані. На слуханнях щодо підтвердження Макмехон сказала, що збереже ключові ініціативи.

Республіканці десятиліттями говорили про закриття Департаменту освіти, стверджуючи, що це витрачає гроші платників податків і втручає федеральний уряд у рішення, які мають належати штатам і школам.

Ця ідея нещодавно набула популярності, оскільки групи консервативних батьків вимагають більше повноважень щодо навчання своїх дітей у школі.

До слова, ініціатива розроблялася з моменту вступу Дональда Трампа на посаду президента у січні. У лютому WSJ також писала, що команда президента США обговорює таку можливість у рамках скорочення федеральних відомств.

Після інавгурації Трамп оголосив, що має намір провести масштабні реформи в уряді США. Президент США заснував Департамент ефективності уряду, який очолив мільярдер Ілон Маск.

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Теги: Дональд Трамп наказ навчання освіта

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